Ngành đường sắt ngừng chạy 4 mác tàu Thống nhất trong ngày 19/11 do mưa lũ

Do ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực từ ga Nha Trang tới ga Diêu Trì, ngành đường sắt ngừng chạy 4 mác tàu khách Thống nhất Bắc-Nam trong ngày 19/11/2025.

Cụ thể, ngừng chạy tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội; SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn; SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.

Trước đó, trong các ngày 17 và 18/11/2025, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã phải ngừng chạy 6 đoàn tàu khách (ngày 17/11: SNT1, ngày 18/11: SE8, SE5, SE21/22, SE6).

Tính đến 9 giờ ngày 19/11/2025 đã có 10 đoàn tàu khách ngừng chạy.

Hiện, ngành đường sắt đã triển khai tính năng trả vé trực tuyến không thu phí với các trường hợp lịch chạy tàu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố đặc biệt, gây tắc đường, chậm giờ hoặc hủy chuyến.

Đối với hành khách nhận được thông báo tàu ngừng chạy(qua tin nhắn SMS/ZALO) có thể trả vé không mất phí tại ga hoặc trực tuyến qua website dsvn.vn, không cần đến nhà ga để làm thủ tục như trước đây.

Hệ thống bán vé điện tử sẽ tự động tiến hành hoàn trả số tiền vé vào tài khoản đã được sử dụng khi thanh toán.

Để đảm bảo đúng thao tác, hành khách cần lưu ý nhập chính xác và đầy đủ các thông tin, gồm: số điện thoại, địa chỉ email, mã đặt chỗ. Những thông tin này là cơ sở để hệ thống tự động đối chiếu, xác thực và thực hiện hoàn tiền.

Tại Khánh Hòa, mưa lớn từ ngày 16/11 đến sáng 19/11 khiến nhiều đoạn đường sắt qua địa bàn tỉnh bị sạt lở, cuốn trôi nền đường, buộc ngành đường sắt phải dừng một số chuyến tàu.

Tại km 1358+290 (khu gian Ngã Ba-Suối Cát), nước lũ chảy xiết làm trôi nền đá, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực chờ thời tiết ổn định để sửa chữa.

Ở phía Bắc tỉnh, nền đường cũng bị cuốn trôi tại các km 1262+300-550; 1265+300-350; 1268+800-900, khiến khu gian Hòa Huỳnh-Giã phong bị phong tỏa từ 7 giờ 32 phút.

Hiện, các tàu SNT2 dừng tại ga Hòa Tân; tàu SE1, SE3 dừng tại ga Diêu Trì; SE4, SE2 tại ga Tuy Hòa. Hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ hoàn, trả vé./.

Đường sắt và đường bộ bị ngập vì mưa lớn, Khánh Hòa nỗ lực thông tuyến sớm Do ảnh hưởng mưa lớn từ tối qua 15/11 đến nay, một số đoạn đường sắt đi qua địa bàn xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thuộc khu gian Ngã Ba Cam Thịnh Đông bị ngập nước, một số đoàn tàu dừng lưu thông.