Hạ tầng đường bộ, đường sắt thiệt hại nặng nề sau khi ba cơn bão và mưa lũ đi qua

Từ đầu tháng 10 đến nay, ba cơn bão (số 11-13) đã gây ra những thiệt hại rất lớn đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt. Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay đã phải đổi đường tránh bão.

Báo cáo về kết quả công tác khắc phục hậu quả bão lũ và mưa, lũ sau bão từ ngày 1/10 đến nay thuộc lĩnh vực giao thông và công trình xây dựng của Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) cho thấy, với cơn bão số 11, lĩnh vực đường bộ gây ra tắc đường tại 9 vị trí, đoạn tuyến, gồm 5 vị trí trên tuyến Quốc lộ 3 đi trùng Đường Hồ Chí Minh và 4 điểm trên các tuyến đường thuộc Dự án BOT Thái Nguyên-Chợ Mới.

Lĩnh vực đường sắt, tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng (Lạng Sơn) đã dừng chạy tàu từ ngày 6-10/10; có nhiều vị trí bị ảnh hưởng trên các tuyến đường sắt quốc gia khu vực các tỉnh phía Bắc bị trôi nền đá, sạt, lở taluy nền đường sắt; nhiều vị trí nước ngập nền đường, bùn đất, cây trôi, gẫy đổ vào đường sắt.

Với hàng không, ngày 7/10 có 17 chuyến bay chờ cất cánh tại Sân bay Nội Bài, không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Đối với cơn bão số 12, tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý và dự án BOT nằm trên địa bàn các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 12. Tính đến ngày 3/11, sạt taluy dương tổng số 209 vị trí/386.000m3; sạt taluy âm tổng 18 vị trí/500m; có 38 vị trí tắc đường, kinh phí thiệt hại ước tính 127 tỷ đồng.

Tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh có 8 vị trí bị sạt lở taluy âm, đất sạt vào nền đường sắt, xói nền đá bên trái lý trình, sụt lún taluy âm và nền đường... Nhiều vị trí bị nước dâng cao gây ngập kết cấu hạ tầng đường sắt. Tại Km932+770-Km932+835 bị lún, sạt lở đến chân nền đường. Tuyến đường sắt Bình Thuận-Phan Thiết tại Km2+000-Km2+120 nước chảy xiết cuốn trôi nền đá balats. Thiệt hại của ngành Đường sắt với cơn bão số 12 ước tính khoảng 29 tỷ đồng.

Về hàng không, bão số 12 và hoàn lưu bão ảnh hưởng đến hai vùng thông báo bay (FIR) của Việt Nam từ ngày 20-28/10 với 466 chuyến bay phải đổi đường tránh bão; 5 chuyến bay phải bay chờ.

Bão số 13 đã gây thiệt hại trên các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, cao tốc do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý và dự án BOT nằm trên địa bàn các tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão này. Tính đến 10h, ngày 10/11, có tổng 31 vị trí/20.757m3 bị sạt taluy dương; 8 vị trí/230m sạt taluy âm; các hư hỏng như: mặt đường 3.550m2 và 8 cống; 3 cầu bị hư hỏng mố, trụ cầu; rãnh dọc bị bồi lấp 300 m; 546m hàng rào và 175 biển báo hư hỏng.

“Tổng kinh phí thiệt hại lĩnh vực đường bộ do cơn bão số 13 ước tính 18,41 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, trực cảnh báo các vị trí tắc đường nhưng chưa hoàn thành khắc phục, do đó công tác đánh giá, thống kê khối lượng và giá trị thiệt hại chưa kịp thực hiện,” đại diện Vụ Vận tải và An toàn giao thông thông tin thêm.

Đặc biệt, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh tại Km1136+850 bị trôi nền đường sắt, dài khoảng 100m. Dự kiến kinh phí khắc phục 42,9 tỷ đồng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phải bãi bỏ nhiều chuyến tàu; nhiều đoàn tàu phải dừng đỗ dọc tuyến.

Ngoài ra, bão số 13 ảnh hưởng đến hai vùng thông báo bay (FIR) của Việt Nam từ ngày 6-7/11 có 322 chuyến bay phải đổi đường tránh bão; 5 chuyến bay chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để đảm bảo thông xe trong thời gian nhanh nhất.

Đặc biệt, các vị trí sụt trượt mố cầu, xuất hiện cung trượt ở taluy âm và dương.... đã được Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, Cục Đường bộ khẩn trương chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ tổ chức triển khai ngay việc thực hiện Lệnh Xây dựng khẩn cấp theo quy định./.

