Nhiều chuyến tàu đang nằm chờ trên tuyến tại Khánh Hòa do mưa lớn

Theo thông báo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do mưa lớn khu vực miền Trung, ngày 16/11, nhiều chuyến tàu Bắc-Nam đang phải nằm chờ trên tuyến tại tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, tàu SE6 xuất phát Sài Gòn ngày 16/11 chờ đường tại ga Cam Thịnh Đông (Khánh Hòa); tàu SE22 xuất phát Sài Gòn ngày 16/11 chờ tại ga Kà Rôm (Khánh Hòa); tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng ngày 16/11 chờ tại ga Nha Trang (Khánh Hòa).

Hiện ngành đường sắt triển khai tính năng trả vé trực tuyến không thu phí với các trường hợp lịch chạy tàu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố đặc biệt, gây tắc đường, chậm giờ hoặc hủy chuyến.

Khi phát sinh sự cố, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt sẽ ban hành văn bản triển khai đến các đơn vị liên quan trong ngành và gửi thông báo trực tiếp đến hành khách có vé đi tàu trong thời gian bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo mọi thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và minh bạch.

Sau khi nhận được thông báo, hành khách có thể thực hiện trả vé không mất phí ngay trên website https://dsvn.vn mà không cần đến nhà ga để làm thủ tục như trước đây.

Hệ thống bán vé điện tử sẽ tự động tiến hành hoàn trả số tiền vé vào tài khoản đã được sử dụng khi thanh toán.

Để đảm bảo thao tác trả vé online diễn ra thuận lợi, hành khách cần lưu ý nhập chính xác và đầy đủ các thông tin, gồm: số điện thoại, địa chỉ email, mã đặt chỗ. Những thông tin này là cơ sở để hệ thống tự động đối chiếu, xác thực và thực hiện hoàn tiền./.

