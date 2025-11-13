Từ Quảng Trị đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt

Tối 13/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 30/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong thời gian vừa qua, khu vực miền Trung xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế-xã hội; hiện các tỉnh, thành phố vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15/11 đến ngày 18/11, khu vực từ thành phố Huế đến Gia Lai có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực Nam Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Các tỉnh, thành phố bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Các địa phương căn cứ tình hình thực tế quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa, lũ đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

