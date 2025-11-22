Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Dốc toàn lực để cứu dân và khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở Trung Bộ

Trước tình hình mưa lũ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các lực lượng chức năng dốc toàn lực để cứu dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo dõi VietnamPlus

Trong nhiều ngày qua, mưa lớn diện rộng đã gây ra trận lũ được đánh giá là lớn nhất trong nhiều năm tại Trung Bộ. Hơn 52.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các lực lượng chức năng dốc toàn lực để cứu dân và khắc phục hậu quả thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mưa lũ #Thiên tai #Khắc phục hậu quả #Trung Bộ