Dốc toàn lực để cứu dân và khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở Trung Bộ

Trước tình hình mưa lũ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các lực lượng chức năng dốc toàn lực để cứu dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong nhiều ngày qua, mưa lớn diện rộng đã gây ra trận lũ được đánh giá là lớn nhất trong nhiều năm tại Trung Bộ. Hơn 52.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Mưa lũ miền Trung-Tây Nguyên: 55 người chết, thiệt hại hơn 8.980 tỷ đồng Tính đến 6 giờ ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 68 người chết, mất tích; trong đó 55 người chết và 13 người mất tích.