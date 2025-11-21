Đắk Lắk: Hộp cơm nóng trao gửi bà con trong mùa lũ

Từng phần cơm được chuẩn bị khẩn trương do lực lượng cán bộ xã và bà con cùng nhau nấu nướng, đóng gói và vận chuyển đến tận tay người dân bị chia cắt do ngập lụt.

Trước thiệt hại của mưa lũ gây ra những ngày qua đã khiến người dân tại các thôn của xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề. Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm đã nấu các phần cơm ngon để sẻ chia đến người dân vùng lũ.

Mặc dù trời vẫn còn mưa, thế nhưng, từ sáng sớm, cán bộ và người dân địa phương đã dựng các bếp ăn dã chiến nấu hàng ngàn suất cơm nóng gửi đến các hộ dân bị cô lập.

Từng phần cơm được chuẩn bị khẩn trương do lực lượng cán bộ xã và bà con cùng nhau nấu nướng, đóng gói và vận chuyển đến tận tay người dân bị chia cắt do ngập lụt.

Đến trưa ngày 21/11, con đường dẫn vào thôn Liên Thạch nhiều đoạn vẫn còn ngập. Những ngày trước các hộ dân nơi đây bị cô lập do nước dâng cao, có nhà từ 1-3m, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng hoàn toàn.

Đến thời điểm này, nước đã dần rút, bà con đang thực hiện dọn dẹp nhà cửa, thu dọn lại những gì còn sót lại. Những phần cơm nóng ngay lúc này thực sự đáng quý.

Theo thống kê, những ngày qua, xã Sơn Thành đã có gần 700 nhà bị chia cắt, khoảng 3000 hộ bị nước tràn vào nhà. Nhiều nhà ngập từ 1-3m, nhiều tài sản bị hư hỏng hoàn toàn...

Không chỉ Sơn Thành, tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk đang hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ. Những lúc gian khó nhất, nghĩa đồng bào lại được phát huy mạnh mẽ./.