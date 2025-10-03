Multimedia

Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 và thiên tai

Thủ tướng vừa ký Quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

ho-tro-2524-ty-dong-khac-phuc-hau-qua-bao-so-10-va-thien-tai1.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão số 10 #Bão Bualoi #Khắc phục hậu quả #Thiên tai bão lũ #Ngân sách trung ương
