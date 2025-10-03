Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 và thiên tai

Thủ tướng vừa ký Quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025./.

Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc tính đến 6h ngày 3/10/2025 Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ do cơn bão số 10, sạt lở, dông lốc gây ra tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng; các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.