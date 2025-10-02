Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do lũ quét, sạt lở tại Cao Bằng,Tuyên Quang

*Ngày 2/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng thông tin, các lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cuối cùng là nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét xảy ra tại khu vực Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, xóm Bản Néng, xã Đức Long.

Qua xác nhận của gia đình, nạn nhân là Đinh Thị Hải sinh năm 1989, trú tại Ninh Bình.

Ngay sau vụ lũ quét xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ, dân quân và phương tiện tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa rất lớn, gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đặc biệt là vụ việc 3 công nhân bị mất tích tại công trường xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tỉnh Cao Bằng huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với lực lượng quân đội, công an khẩn trương, bằng mọi biện pháp tiếp cận khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tập trung toàn lực vào công tác tìm kiếm những người còn mất tích, không để kéo dài thời gian và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu nạn.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ mất tích do lũ quét tại Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Chính quyền và ngành chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương và có tài sản bị thiệt hại; chủ động rà soát, kiên quyết di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt...

*Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 2/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể chị Hầu Thị Dính (sinh năm 1980), một trong 4 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú (Tuyên Quang).

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết, “những ngày qua, trời mưa, địa hình đi lại khó khăn nên chúng tôi chỉ tìm kiếm bằng đào bới thủ công, công tác rất vất vả. Sáng nay, máy múc đã tiếp cận được hiện trường nên mới tìm thấy nạn nhân đầu tiên. Xã tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, quyết tâm tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất.”

Hiện, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, dân quân cùng máy móc cơ giới đang khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại dưới lớp đất đá.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, sáng 30/9, tại thôn Mã Lầu A xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò (sinh năm 1982) bị cuốn trôi hoàn toàn khiến 4 người trong gia đình mất tích, gồm: Anh Vàng Chá Sò, vợ là chị Hầu Thị Dính, con gái Vàng Xuân Hoa (sinh năm 2003) và cháu V. M. H (sinh năm 2024).

Gia đình anh Vàng Chá Sò có 7 người, thời điểm xảy ra sự việc có 3 người đi làm ăn xa nên thoát nạn…/.

