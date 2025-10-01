Cao Bằng: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ mất tích do lũ quét

Ngày 1/10, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, các lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể nam giới, là nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét xảy ra tại khu vực Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, xóm Bản Néng, xã Đức Long.

Qua xác nhận của gia đình, nạn nhân là anh Nguyễn Viết Trường, sinh năm 2002, quê ở Ba Vì, Hà Nội.

Ngay sau vụ lũ quét xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ, dân quân và phương tiện tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Đến thời điểm này còn một nạn nhân mất tích chưa tìm thấy là chị Đinh Thị Hải (sinh năm 1989), trú tại Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình./.

