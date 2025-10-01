Tuyên Quang ngập lụt nghiêm trọng, hàng nghìn hộ dân phải di dời khẩn cấp

Mưa lớn kéo dài từ đêm 30/9 đến sáng 1/10 đã khiến mực nước sông Lô, sông Gâm dâng cao kỷ lục, vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 41 xã, phường bị ngập sâu từ 1-3 m, nhiều nơi trên 4m. Hàng chục nghìn hộ dân phải khẩn cấp di dời, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, một số khu vực mất điện, mất nước sinh hoạt.

Tại các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường bị ngập sâu, nhiều tuyến đường trung tâm chìm trong biển nước, mất điện hoàn toàn, giao thông bị tê liệt.

Trước tình hình nguy hiểm, tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân đi vào vùng ngập sâu, vùng sạt lở; đồng thời khẩn cấp di dời toàn bộ các hộ dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Ở xã Lũng Cú (Tuyên Quang), ngày 1/10, công tác tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng đang được triển khai. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công an, dân quân và lực lượng từ các xã lân cận đã được huy động tham gia, song đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang mưa to, nước sông Lô tiếp tục dâng, nguy cơ ngập lụt còn mở rộng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng; đồng thời, di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mực nước trên sông Lô (đoạn qua phường Hà Giang 1) dâng lên rất nhanh, gây ngập lụt trên diện rộng. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Tuyên Quang đang gấp rút chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ biện pháp cứu hộ, cứu nạn; kiên quyết không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm; di dời khẩn cấp các hộ dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng đang nỗ lực bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 30/9 đến 10 giờ ngày 1/10), trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi rất to với lượng mưa trên 150mm như: Phường Độ 209mm (phường Hà Giang 1), Cao Bồ 2 là 205mm, Cao Bồ 198mm, Cao Bồ 1 là 166mm (xã Cao Bồ), Thuận Hòa 196 mm (xã Thuận Hòa), Hồ Thầu 1 là 165mm (xã Hồ Thầu), Đông Hà 1 là 158mm, Đập Thủy Điện 154mm, Thái An 152mm (xã Lùng Tám), Quyết Tiến 156mm, Quản Bạ 154 mm (xã Quản Bạ).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang ở trạng thái gần bão hòa (trên 85%), một số khu vực đã đạt đến trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cảnh báo trong 6 giờ tới có 118 xã, phường trên địa bàn tỉnh có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống trên các sông nhỏ, suối; lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập úng đô thị.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 3. Sạt lở, sụt lún đất và ngập úng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình gây thiệt hại đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các đập tràn, cầu treo để bảo đảm an toàn tính mạng.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội./.

