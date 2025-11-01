Brazil phát hiện dấu vết của nhiều loài khủng long ở vùng Amazon

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Liên bang Roraima (UFRR) của Brazil mới đây đã công bố lần đầu tiên phát biện dấu chân hóa thạch của nhiều loài khủng long tại khu vực Amazon.

Các hóa thạch này có niên đại khoảng 110 triệu năm, được phát hiện trong các tầng đá cổ ở thị trấn Bonfim, bang Roraima, phía Bắc Brazil.

Theo Giáo sư địa chất Vladimir de Souza, người đồng điều phối nghiên cứu được tiến hành trong suốt 14 năm qua, những con khủng long khổng lồ cao hơn 10m đã để lại dấu chân tại khu vực, bên cạnh các dấu vết nhỏ hơn có thể thuộc về loài Velociraptor.

Nhóm nghiên cứu đã xác định được dấu vết của ít nhất sáu chi khủng long khác nhau và ước tính rằng khu vực này từng là nơi sinh sống của hơn 20 loài trong thời kỳ đó.

Bên cạnh dấu tích của động vật, các nhà khoa học cũng tìm thấy hóa thạch thực vật, bao gồm tàn tích của các loài lá kim, cây có hoa và dương xỉ.

Theo nhà nhân chủng học Carlos Vieira, kết quả này cho thấy khu vực đã trải qua những biến đổi sinh thái lớn, góp phần giúp các loài thực vật đa dạng hóa mạnh mẽ trong kỷ Phấn trắng.

Phát hiện này khẳng định giá trị cổ sinh học đặc biệt của khu vực này bởi trong vùng Amazon của Brazil rất ít khi phát hiện hóa thạch khủng long nguyên vẹn.

Nguyên nhân chủ yếu do địa chất khu vực này chủ yếu là trầm tích trẻ, hình thành sau khi khủng long tuyệt chủng (sau 66 triệu năm trước). Khí hậu ẩm ướt, đất rừng rậm, và xói mòn mạnh khiến các tầng đá cổ chứa hóa thạch khó lộ ra ngoài.

Nhóm nghiên cứu đề xuất thành lập một công viên địa chất tại Bonfim nhằm bảo tồn di tích quý hiếm này, đồng thời thúc đẩy du lịch khoa học và các nghiên cứu tiếp theo về lịch sử sinh học của vùng Amazon trên lãnh thổ Brazil./.

