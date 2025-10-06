Iran không muốn nối lại đàm phán hạt nhân ngay thời điểm này

Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này không có kế hoạch nối lại ngay các cuộc đàm phán hạt nhân với các quốc gia châu Âu sau khi bị các nước này tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.



Người phát ngôn Esmaeil Baqaei khẳng định: "Chúng tôi không có kế hoạch đàm phán ở thời điểm này."

Tuy nhiên, ông cũng cho biết “ngoại giao - theo nghĩa duy trì liên lạc và tham vấn - sẽ được tiếp tục" và "Iran sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích cũng như các ưu tiên quốc gia".



Cũng theo ông Baqaei, Tehran đang “xem xét hậu quả và tác động" của việc bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt do nhóm E3 (Anh, Pháp và Đức) khởi xướng.



Nhóm E3 nằm trong số các quốc gia đã ký thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) với Iran vào năm 2015.

Hôm 28/8, nhóm này thông báo kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran và cho Tehran thời hạn 30 ngày để đàm phán. Tuy nhiên, do hai bên không đạt được bước tiến trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran nên các lệnh trừng phạt đã chính thức được khởi động lại từ hôm 28/9 vừa qua.



Theo thỏa thuận JCPOA được Iran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 3 nước trong nhóm E3, Mỹ, Nga và Trung Quốc), Iran giảm bớt quy mô hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran.

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và khôi phục các lệnh trừng phạt Iran, dẫn đến các hành động trả đũa của nước này như rút khỏi một số cam kết, đặc biệt trong vấn đề làm giàu urani.

Tiếp đó, Iran và nhóm E3 đã nhiều lần tiến hành thảo luận về chương trình hạt nhân nhưng không mang lại kết quả.



Iran từng nhiều lần cảnh báo việc các nước phương Tây khôi phục các lệnh trừng phạt sẽ dẫn đến việc Tehran đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trong tuyên bố mới nhất hôm 5/10, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhắc lại việc hợp tác với IAEA "không còn phù hợp" sau khi các lệnh trừng phạt đã được khôi phục./.

