Iran cân nhắc dời đổi thủ đô do khủng hoảng nước

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này đang cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam.

Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh Hormozgan, ông Pezeshkian đã chỉ ra hai nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này, đó là tình trạng đô thị hóa quá mức và khủng hoảng thiếu nước nghiêm trọng tại Tehran.

Ông tiết lộ đã đề xuất kế hoạch di dời này với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei từ năm ngoái.



Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh tình trạng khan hiếm nước đang ngày càng trầm trọng. Ông cho biết lượng mưa trung bình tại Iran đã giảm ít nhất một nửa.

Năm nay, lượng mưa ước tính chỉ đạt dưới 100mm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 260mm trước đây. Tehran hiện đang tiêu thụ khoảng 25% tổng lượng nước của quốc gia.

Trong khi lượng nước tại các hồ chứa cung cấp khoảng 70% nhu cầu nước cho thành phố đã giảm mạnh do lượng mưa thấp và tình trạng bốc hơi tăng cao, gây áp lực lớn lên nguồn nước ngầm.



Tổng thống Iran gợi ý tỉnh Hormozgan là một trong những khu vực tiềm năng để đặt thủ đô mới. Ông Pezeshkian nhấn mạnh lợi thế chiến lược của Hormozgan khi nằm ven Vịnh Ba Tư, giúp tiếp cận trực tiếp với vùng biển quốc tế.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và phát triển quan hệ kinh tế, đồng thời khẳng định khu vực này có tiềm năng trở thành một vùng thịnh vượng và phát triển cao trong tương lai./.

