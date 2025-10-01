Iran thúc đẩy dự luật tăng nặng án phạt với tội danh gián điệp

Ngày 1/10, chính quyền Iran đã thông qua dự luật tăng nặng hình phạt đối với những người bị kết tội làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Hội đồng Giám hộ, cơ quan giám sát luật pháp, cho biết đã phê chuẩn văn bản tăng hình phạt đối với hành vi làm gián điệp và cộng tác với Israel và các quốc gia thù địch, trong đó có Mỹ, liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia.

Theo hãng thông tấn IRNA, Hội đồng Giám hộ không nêu rõ các nước nào khác bị coi là thù địch, nhưng nhấn mạnh “mọi hành vi cố ý hỗ trợ đều bị coi là tội phá hoại xã hội” - một trong những tội danh nghiêm trọng nhất ở Iran, có thể bị tử hình.

Luật hiện hành trước đó không chỉ rõ quốc gia nào và tội gián điệp không bị coi là tội có thể dẫn tới án tử hình.

Theo IRNA, dự luật mới cũng quy định phạt tù tới 2 năm đối với hành vi “sử dụng, vận chuyển, mua bán các thiết bị Internet không được cấp phép như Starlink,” vốn thường được dùng để truy cập nội dung trực tuyến bị hạn chế.

Ngoài ra, luật cấm gửi video, hình ảnh tới “các kênh thù địch hoặc nước ngoài có thể gây phương hại an ninh quốc gia,” với mức án lên tới 5 năm tù giam.

Dự luật cũng cấm mọi cuộc tuần hành và tụ tập trái phép trong thời chiến.

Dự luật đã được trình lên Quốc hội ngày 23/6 và sẽ có hiệu lực sau khi Tổng thống Iran ký ban hành.

Động thái này diễn ra sau khi hàng chục đối tượng bị bắt giữ vì bị nghi làm gián điệp cho Israel và Mỹ sau khi hai nước này lần lượt tấn công một số cơ sở hạt nhân tại Iran hồi tháng 6 vừa qua./.

Iran bắt giữ 18 người liên quan đến mạng lưới gián điệp của Israel Iran đã bắt giữ 18 người tham gia thiết kế UAV do thám và cảm tử cho Israel, đồng thời vô hiệu hóa một nhóm phá hoại của Israel tại các tỉnh phía Tây Nam nước này.