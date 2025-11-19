Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về thiệt hại do bão tại Philippines

Được tin các cơn bão gần đây gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương của Philippines, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Maria Theresa Lazaro.

Giới chức Philippines cho biết ít nhất 259 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán sau khi hai cơn bão mạnh Kalmaegi và Fung-wong lần lượt tàn phá nước này.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC), bão Fung-wong - đổ bộ tối 9/11 tại tỉnh Aurora - đã khiến 27 người thiệt mạng và 2 người mất tích.

Trước đó, bão Kalmaegi đổ bộ ngày 4/11 đã tàn phá khu vực miền Trung Philippines, gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, khiến 232 người thiệt mạng, 112 người mất tích và hơn 500 người bị thương./.

Siêu bão Fung-wong càn quét Philippines, hơn 1 triệu người sơ tán Siêu bão Fung-wong đổ bộ đảo Luzon tối 9/11 với sức gió dữ dội, buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán. Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.