Mỹ gia hạn miễn thuế đối với một số mặt hàng công nghiệp của Trung Quốc

Ngày 26/11, Mỹ thông báo gia hạn 1 năm các miễn trừ thuế quan đối với một số mặt hàng công nghiệp và y tế nhập khẩu từ Trung Quốc, như một phần trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại đình chiến Mỹ-Trung được công bố đầu tháng này.



Các loại thuế này, được áp theo Điều 301 do Tổng thống Donald Trump ban hành, đã được gia hạn nhiều lần trong hơn 1 năm và dự kiến hết hạn vào ngày 29/11 tới.



Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết việc gia hạn miễn trừ thuế quan này diễn ra sau thỏa thuận thương mại và kinh tế lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được Nhà Trắng công bố ngày 1/11/2025.



Đợt gia hạn lần này bao gồm 14 nhóm sản phẩm liên quan đến thiết bị sản xuất năng lượng Mặt Trời và 164 nhóm sản phẩm công nghiệp - y tế, trong đó có động cơ điện, thiết bị đo huyết áp, linh kiện bơm, máy nén khí ôtô và bảng mạch in.



Giới quan sát nhận định việc gia hạn miễn thuế quan nhằm duy trì chuỗi cung ứng quan trọng, đồng thời củng cố tiến trình giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

Trung Quốc gia hạn quyết định hoãn áp thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh việc chấm dứt một số mức thuế bổ sung giữa Trung Quốc và Mỹ giúp đem lại lợi ích cơ bản cho hai nước, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.