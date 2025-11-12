Colombia đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ

Theo Reuters, Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 11/11 đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh công cộng nước này đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan tình báo của Mỹ cho đến khi Washington chấm dứt hành động tấn công nhằm vào tàu thuyền ở vùng biển Caribe.

Ông Petro đăng trên mạng X: “Cuộc chiến chống ma túy phải đặt sau quyền con người của người dân Caribe,” đồng thời nhắc lại lịch sử hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chống buôn bán ma túy.

Trước đó, hồi tháng 9/2025, Chính phủ Colombia thông báo đã dừng mua vũ khí của Mỹ sau khi Washington tước tư cách của quốc gia Nam Mỹ như một đồng minh trong cuộc chiến chống ma túy.

Phát biểu trên đài phát thanh Blu Radio, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti cho biết kể từ thời điểm này, Colombia sẽ không mua vũ khí từ Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích người đồng cấp của Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được vấn nạn sản xuất cocaine khiến sản lượng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Trong phản ứng của mình, Tổng thống Petro, vốn bất đồng quan điểm công khai với Tổng thống Trump trong vấn đề trục xuất người di cư, tuyên bố quân đội Colombia sẽ chấm dứt phụ thuộc vào các khoản viện trợ của Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Petro nói: "Quân đội tốt hơn mua vũ khí hoặc tự sản xuất bằng nguồn lực của mình, bởi nếu không, sẽ không phải là quân đội của quốc gia có chủ quyền."./.

