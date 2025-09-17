Chính phủ Colombia thông báo dừng mua vũ khí Mỹ

Ngày 16/9, Chính phủ Colombia thông báo đã dừng mua vũ khí của Mỹ sau khi Washington tước tư cách của quốc gia Nam Mỹ như một đồng minh trong cuộc chiến chống ma túy.

Phát biểu trên đài phát thanh Blu Radio, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti cho biết kể từ thời điểm này, Colombia sẽ không mua vũ khí từ Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích người đồng cấp của Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được vấn nạn sản xuất cocaine khiến sản lượng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Trong phản ứng của mình, Tổng thống Petro, vốn bất đồng quan điểm công khai với Tổng thống Trump trong vấn đề trục xuất người di cư, tuyên bố quân đội Colombia sẽ chấm dứt phụ thuộc vào các khoản viện trợ của Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Petro nói: "Quân đội tốt hơn mua vũ khí hoặc tự sản xuất bằng nguồn lực của mình, bởi nếu không, sẽ không phải là quân đội của quốc gia có chủ quyền."

Kể từ năm 1986, Washington tiến hành đánh giá hằng năm về các nỗ lực chống ma túy của khoảng 20 quốc gia sản xuất và buôn bán ma túy.

Riêng với Colombia, Mỹ viện trợ lên tới khoảng 380 triệu USD/năm cho cuộc chiến chống ma túy của quốc gia Nam Mỹ này./.

Xuất hiện dấu hiệu căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Colombia Mỹ đã triệu hồi Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogota (Colombia) sau những tuyên bố mà phía Mỹ cho là “vô căn cứ và khó chấp nhận” từ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Colombia.