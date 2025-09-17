Thế giới

Chính phủ Colombia thông báo dừng mua vũ khí Mỹ

Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích người đồng cấp của Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được vấn nạn sản xuất cocaine khiến sản lượng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Nguyễn Hằng
Binh sỹ Colombia tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Tumaco, Narino. (AFP/TTXVN)
Binh sỹ Colombia tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Tumaco, Narino. (AFP/TTXVN)

Ngày 16/9, Chính phủ Colombia thông báo đã dừng mua vũ khí của Mỹ sau khi Washington tước tư cách của quốc gia Nam Mỹ như một đồng minh trong cuộc chiến chống ma túy.

Phát biểu trên đài phát thanh Blu Radio, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti cho biết kể từ thời điểm này, Colombia sẽ không mua vũ khí từ Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích người đồng cấp của Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được vấn nạn sản xuất cocaine khiến sản lượng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Trong phản ứng của mình, Tổng thống Petro, vốn bất đồng quan điểm công khai với Tổng thống Trump trong vấn đề trục xuất người di cư, tuyên bố quân đội Colombia sẽ chấm dứt phụ thuộc vào các khoản viện trợ của Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Petro nói: "Quân đội tốt hơn mua vũ khí hoặc tự sản xuất bằng nguồn lực của mình, bởi nếu không, sẽ không phải là quân đội của quốc gia có chủ quyền."

Kể từ năm 1986, Washington tiến hành đánh giá hằng năm về các nỗ lực chống ma túy của khoảng 20 quốc gia sản xuất và buôn bán ma túy.

Riêng với Colombia, Mỹ viện trợ lên tới khoảng 380 triệu USD/năm cho cuộc chiến chống ma túy của quốc gia Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Colombia #vũ khí #Mỹ #dừng mua #cuộc chiến chống ma túy Colombia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga ưu tiên chi tiêu quân sự trong ngân sách liên bang

Ngân sách mới được xây dựng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu do Tổng thống Putin và đảng cầm quyền đề ra, với hai ưu tiên là chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.