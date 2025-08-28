Mỹ sẽ rút ngắn thời hạn thị thực dành cho sinh viên, nhà báo nước ngoài?

Theo Reuters, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 đã công bố dự thảo về quy định mới nhằm rút ngắn thời hạn thị thực dành cho sinh viên quốc tế, các đối tượng tham gia chương trình trao đổi văn hóa và nhà báo nước ngoài.

Theo dự thảo của quy định mới, thị thực F cho sinh viên quốc tế, thị thực J cho đối tượng trao đổi văn hóa và thị thực I cho nhà báo sẽ có thời hạn cố định, thay vì kéo dài theo thời gian học tập, chương trình trao đổi hay công việc tại Mỹ như hiện nay.

Dự thảo nêu rõ thời hạn tối đa của thị thực sinh viên và đối tượng trao đổi văn hóa là 4 năm trong khi thị thực cho nhà báo - hiện có thể kéo dài nhiều năm, sẽ có thời hạn tối đa là 240 ngày, riêng với công dân Trung Quốc là 90 ngày.

Những người có nhu cầu có thể nộp đơn xin gia hạn thị thực.

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, nước này hiện có khoảng 1,6 triệu sinh viên quốc tế thuộc dạng thị thực F trong năm 2024.

Trong tài khóa 2024 (bắt đầu từ ngày 1/10/2023), Mỹ cũng đã cấp khoảng 355.000 thị thực cho đối tượng thuộc diện trao đổi văn hóa và 13.000 thị thực cho nhà báo.

Trước đó, ngày 18/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã hủy hơn 6.000 thị thực du học kể từ khi Ngoại trưởng Marco Rubio nhậm chức cách đây 7 tháng.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tổng cộng hơn 6.000 trường hợp thị thực bị hủy do vi phạm thời hạn lưu trú và luật pháp, trong đó phần lớn liên quan đến các hành vi hành hung, lái xe khi say rượu (DUI), trộm cắp và ủng hộ khủng bố.

Giới chức ngoại giao cho biết khoảng 4.000 trường hợp bị hủy do vi phạm pháp luật rơi vào.

Bộ trên không công bố chi tiết về quốc tịch của các du học sinh trong diện này.

Trong các phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington “mỗi ngày đều thu hồi thị thực của những kẻ cực đoan,” đặc biệt nhắm tới sinh viên tham gia biểu tình chống Israel, cáo buộc họ có hành động “bài Do Thái” - điều mà các nhà hoạt động bác bỏ.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng thúc đẩy trục xuất quy mô lớn đối với người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Truyền thông Mỹ cho biết trong tổng số trường hợp bị hủy thị thực, khoảng 200-300 trường hợp liên quan cáo buộc “ủng hộ khủng bố” theo quy định về tư cách không đủ điều kiện trong Sổ tay Ngoại giao Mỹ (Foreign Affairs Manual-FAM).

Các quan chức không nêu rõ sinh viên bị cáo buộc liên quan đến tổ chức nào.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã nhiều lần chỉ trích các trường đại học lớn như Harvard, cáo buộc dung túng “chủ nghĩa bài Do Thái” trong làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine giữa lúc xung đột tại Dải Gaza.

Tổng thống Trump thậm chí đe dọa cắt nguồn quỹ điều tra và tước quy chế miễn thuế của Harvard, động thái khiến một số nước châu Âu gia tăng học bổng để thu hút nhân tài.

Ngoại trưởng Rubio khẳng định chính quyền có quyền cấp hoặc hủy thị thực mà không cần xem xét tư pháp./.

Bộ Ngoại giao Mỹ không có quyền từ chối cấp thị thực từ lệnh cấm của Tổng thống Tuy nhiên, những người thắng kiện vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh khi đến cửa khẩu Mỹ, hoặc bị các hãng hàng không từ chối cho lên máy bay theo yêu cầu của cơ quan di trú.