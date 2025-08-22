Bộ Ngoại giao Mỹ không có quyền từ chối cấp thị thực từ lệnh cấm của Tổng thống

Tờ Politico ngày 21/8 cho biết một thẩm phán liên bang tại Washington D.C., đã ra phán quyết Bộ Ngoại giao Mỹ không có quyền sử dụng lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump như một cơ sở để từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài.

Mặc dù phán quyết này là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với nguyên đơn, nó đi kèm một hạn chế quan trọng: những người thắng kiện vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh khi đến cửa khẩu Mỹ, hoặc bị các hãng hàng không từ chối cho lên máy bay theo yêu cầu của cơ quan di trú.

Nói cách khác, họ có thể được cấp visa nhưng vẫn không thể đặt chân vào Mỹ.

Thẩm phán Sooknanan (do Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm) cho biết điều khoản pháp lý mà ông Trump viện dẫn hồi tháng 6 để tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 19 quốc gia không cho phép Bộ Ngoại giao quyền từ chối cấp visa. Chính quyền Trump lập luận rằng việc từ chối cấp thị thực là một “thông lệ lâu đời” khi có lệnh cấm nhập cảnh hành pháp. Tuy nhiên, thẩm phán Sooknanan bác bỏ lập luận này, trích dẫn một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao giới hạn quyền tự diễn giải luật của các cơ quan hành pháp liên bang.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump bị thách thức tại tòa án.

Trước đó, một thẩm phán liên bang tại Seattle cũng đã ra phán quyết ngăn cản chính quyền sử dụng lệnh cấm để chặn người tị nạn đã được chấp thuận nhập cư vào Mỹ theo các quyết định tư pháp trước đây.

Tuy nhiên, phán quyết đó nhanh chóng bị một tòa phúc thẩm liên bang tạm đình chỉ, cho thấy sự bất ổn và tranh cãi pháp lý xoay quanh lệnh cấm mới này./.

