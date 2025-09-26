Hàng Việt vào chuỗi Lotte Mart: Bước đệm chinh phục thị trường toàn cầu

Sáng 26/9, tại siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn (phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Công ty cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam (Lotte Mart Việt Nam) chính thức khai mạc "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2025."

Sự kiện diễn ra trong 4 ngày (26-29/9) là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay, mở ra cơ hội để hàng Việt chinh phục người tiêu dùng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC cho biết, thị trường xuất khẩu của Việt Nam đang chịu tác động không nhỏ từ các biến động toàn cầu, đặc biệt là biện pháp áp thuế đối ứng từ Hoa Kỳ.

Dự báo xuất khẩu nhiều ngành hàng sẽ sụt giảm, buộc doanh nghiệp phải nhìn lại thị trường nội địa gần 100 triệu dân vốn được xem là "mỏ vàng" nếu khai thác hiệu quả.

Việc phủ sóng tốt thị trường trong nước không chỉ giúp duy trì sản xuất mà còn tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp đưa sản phẩm vươn ra quốc tế.

Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp về mong muốn kết nối, đưa sản phẩm Việt Nam vào kênh phân phối hiện đại, trong nhiều năm qua ITPC đã phối hợp với các tập đoàn bán lẻ, hệ thống phân phối hàng đầu trong và ngoài nước tổ chức chuỗi chương trình "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam."

Các chương trình này đã trở thành hoạt động xúc tiến thương mại trọng tâm được tổ chức thường niên, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá các sản phẩm có chất lượng và thương hiệu uy tín; trong đó, các sản phẩm mới nghiên cứu phát triển của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tính đến nay, hoạt động này đã hỗ trợ hơn 700 doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, đồng thời thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Đây không chỉ là những con số thống kê, mà còn phản ánh sự dịch chuyển ngày càng mạnh của hàng Việt vào các kênh bán lẻ hiện đại.

Đại biểu trải nghiệm dùng thử sản phẩm của doanh nghiệp tại Tuần lễ hàng Việt tại Lotte Mart Việt Nam. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

"Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2025" là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa ITPC và Lotte Mart Việt Nam trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam, giúp đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập ngày càng sâu và rộng vào các hệ thống phân phối, chuỗi siêu thị trong nước và quốc tế.

Ông Park Dong Hwan, Giám đốc Bộ phận Chiến lược sản phẩm Lotte Mart Việt Nam thông tin: Lotte Mart là thành viên của Tập đoàn Lotte Hàn Quốc, hiện có mặt tại 22 quốc gia và được xếp hạng là tập đoàn bán lẻ lớn thứ 5 tại Hàn Quốc.

Riêng tại Việt Nam, Lotte Mart đã hoạt động từ năm 2008 và sở hữu 15 siêu thị trên toàn quốc. Mục tiêu của Lotte Mart Việt Nam là mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiện lợi hơn cho khách hàng.

Hiện tại, hệ thống siêu thị Lotte Mart cung cấp hơn 100.000 sản phẩm từ thực phẩm đến đồ gia dụng, thời trang, cùng khoảng 900 sản phẩm nhãn hàng riêng đã tạo được uy tín tại Hàn Quốc.

Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, Lotte Mart Việt Nam thường xuyên có nhu cầu tìm kiếm và hợp tác với những nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2025," hơn 40 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn để giới thiệu sản phẩm tại Lotte Mart Nam Sài Gòn với chủng loại hàng hoá đa dạng từ nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, dệt may, da giày.

Đáng chú ý, trong nhóm doanh nghiệp được chọn, nhiều đơn vị là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc startup đổi mới sáng tạo. Đây chính là cơ hội hiếm có để doanh nghiệp "cọ xát" trực tiếp với hệ thống phân phối hiện đại, qua đó điều chỉnh sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nâng cao chất lượng để phù hợp với nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.

"Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2025 không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để Lotte Việt Nam trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, nhà sản xuất nhằm tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và nguồn gốc. Với tiêu chí an toàn, sản phẩm mới, đặc trưng vùng miền, Lotte Mart Việt Nam cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua chương trình này hàng Việt Nam không chỉ đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn vươn xa hơn, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới," ông Park Dong Hwan nói thêm.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong Tuần lễ hàng Việt tại Lotte Mart Việt Nam. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Đại diện Công ty Sản xuất Thương mại Thiết bị Nam Anh chia sẻ, với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân (khẩu trang, bông tẩy trang, tăm chỉ nha khoa, giấy…), doanh nghiệp luôn phải thường xuyên cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Hiện nay sản phẩm của công ty đã được phân phối ở các đại lý, cửa hàng bách hoá, hệ thống nhà thuốc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, doanh nghiệp phải liên tục tìm kiếm đối tác mở rộng mạng lưới phân phối, tăng thị phần và doanh thu.

Việc tham gia "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2025" là cơ hội tốt để doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn của chuỗi phân phối quốc tế; từ đó điều chỉnh quy trình sản xuất và chiến lược phát triển phù hợp.

Song song với hoạt động giới thiệu sản phẩm, chiều 26/9 cũng diễn ra Hội nghị kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng hóa vào chuỗi siêu thị Lotte Việt Nam 2025, với sự tham gia của hơn 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất Việt Nam.

Tại đây, các trưởng nhóm ngành hàng của Lotte Mart trực tiếp đánh giá sản phẩm, tập trung vào hai yêu cầu then chốt: Sản phẩm phải có đầy đủ giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn, hồ sơ công bố hợp lệ; đồng thời phải là sản phẩm chưa từng phân phối trong hệ thống Lotte.

Không chỉ là nơi "chào hàng," hội nghị được kỳ vọng trở thành cầu nối thực chất để doanh nghiệp và nhà bán lẻ tìm được tiếng nói chung. Thông qua sự kiện, doanh nghiệp Việt có cơ hội đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời xây dựng nền tảng để từng bước thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường khu vực và quốc tế./.

Doanh nghiệp Việt xoay trục mạnh trên “đường đua” thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt thích ứng nhanh với xu hướng mua sắm trực tuyến, mở rộng thị phần và nâng cao trải nghiệm khách hàng qua thương mại điện tử.