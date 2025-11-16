Ukraine nhập khí đốt từ Hy Lạp giữa lúc Nga oanh kích dồn dập

Hãng AFP đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16/11 tuyên bố Ukraine sẽ nhập khẩu khí đốt từ Hy Lạp nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu mùa Đông, trong bối cảnh các cuộc tập kích của Nga liên tục nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong tháng 10, Nga đã mở chiến dịch không kích lớn nhất nhằm vào các cơ sở khí đốt của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, khiến 60% sản lượng khí đốt - nguồn nhiên liệu sưởi ấm chủ yếu - bị tê liệt.

Viết trên mạng xã hội, ông Zelensky cho hay Ukraine “đã chuẩn bị xong thỏa thuận với Hy Lạp về việc cung cấp khí đốt cho Ukraine.”

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ Kiev cũng đã bảo đảm các thỏa thuận tài chính để bù đắp “gần 2 tỷ euro” (2,32 tỷ USD) thiệt hại sản xuất do các cuộc tấn công của Nga gây ra. Nguồn vốn đến từ Chính phủ Ukraine, các ngân hàng châu Âu được Ủy ban châu Âu bảo lãnh, ngân hàng Ukraine và Na Uy.

Bên cạnh các đồng minh châu Âu và Mỹ, ông Zelensky cho biết Ukraine đang “tích cực” hợp tác với Azerbaijan và kỳ vọng đạt được “các hợp đồng dài hạn” về nhập khẩu khí đốt từ nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này.

Thông báo được đưa ra trước chuyến công du châu Âu của Tổng thống Zelensky, trong đó có các điểm dừng tại Pháp và Tây Ban Nha. Văn phòng Tổng thống xác nhận ông Zelensky đang có mặt tại Hy Lạp.

Theo Chính phủ Ukraine, các cuộc không kích của Nga đã khiến sản lượng khí đốt quốc gia giảm một nửa trong mùa Đông năm ngoái.

Những đợt tấn công có hệ thống đầu tiên nhằm vào mạng lưới năng lượng Ukraine bắt đầu từ cuối năm 2022, gây mất điện trên diện rộng và khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thiếu sáng, thiếu sưởi trong giá lạnh.

Trong những tháng gần đây, Moskva đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây hư hại nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên - nguồn nhiên liệu chính phục vụ sưởi ấm của nước này.

Các chuyên gia cảnh báo Ukraine có nguy cơ thiếu nhiệt sưởi trong mùa Đông sắp tới.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andriy Sybiha nêu rõ: “Các cuộc tấn công của Nga một lần nữa nhằm vào đời sống hằng ngày của người dân. Chúng đã tước đi điện, nước, sưởi ấm của các cộng đồng, phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu và làm hư hại mạng lưới đường sắt"./.

