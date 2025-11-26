Pháp bắt thêm 4 nghi phạm trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, cảnh sát Pháp ngày 25/11 đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ trộm đồ kim hoàn gây chấn động tại Bảo tàng Louvre ngày 19/10. Trong số này có nghi phạm cuối cùng được cho là thành viên của nhóm 4 đối tượng trực tiếp thực hiện vụ trộm.



Theo nguồn tin điều tra, nghi phạm đầu tiên - cư trú tại thành phố Aubervilliers thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis - bị bắt tại thành phố Laval (tỉnh Mayenne) khi đang làm việc tại một công trường.

Người này đang bị tạm giữ tại trụ sở cảnh sát tư pháp Paris để điều tra về hành vi trộm cắp có tổ chức và cấu kết tội phạm. Ba người khác, gồm một nam giới và hai phụ nữ từ 31 đến 40 tuổi, cũng bị bắt giữ cùng ngày.



Vụ trộm diễn ra lúc 9h30 sáng 19/10 khi 4 đối tượng sử dụng một xe nâng đưa hai người lên khu trưng bày Galerie d’Apollon của Bảo tàng Louvre. Hai nghi phạm đầu tiên, đều sống tại Aubervilliers và khoảng 30 tuổi, đã bị bắt ngày 25/10, bị khởi tố và tạm giam.

Nhóm này bị cáo buộc đóng giả công nhân mặc áo phản quang để đột nhập vào phòng trưng bày nằm dọc bờ sông Seine.



Kết quả giám định cho thấy ADN của đối tượng Abdoulaye N. xuất hiện trên tủ kính bị phá và nhiều đồ vật bỏ lại hiện trường. Người này, vốn là tài xế taxi hoạt động trái phép và có tiền án về trộm cắp, đã thừa nhận tham gia vụ việc theo “đặt hàng của những người không rõ danh tính.”

ADN của các đồng phạm cũng được tìm thấy trên một trong hai xe máy tay ga dùng để tẩu thoát.



Nghi phạm thứ ba bị bắt ngày 29/10 và tạm giam sau đó. Đối tượng này, cũng đến từ tỉnh Seine-Saint-Denis, có hồ sơ tư pháp dài với 11 tiền án liên quan đến vi phạm giao thông, bạo lực và nhiều vụ trộm nghiêm trọng. Đối tượng từng bị kết án năm 2015 trong một vụ trộm cùng một trong hai nghi phạm bị bắt trước đó.



Bà Laure Beccuau, Viện trưởng Viện Công tố Paris, cho biết nhóm đối tượng sinh sống gần nhau và có dấu hiệu “phạm tội đa dạng”, thường không nổi bật trong các mạng lưới tội phạm có tổ chức nhưng lại tham gia vào các vụ án nghiêm trọng.

Bộ sưu tập đồ kim hoàn bị đánh cắp, trị giá khoảng 88 triệu euro (gần 102 triệu USD), đến nay vẫn chưa được tìm thấy./.

Pháp: Bắt thêm nhiều đối tượng liên quan vụ trộm tại bảo tàng Louvre Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm 5 người, trong đó có 1 nghi phạm chính, liên quan đến vụ trộm táo tợn các món trang sức tại bảo tàng Louvre hồi đầu tháng.