Trung Quốc mong muốn Nga, Mỹ cải thiện quan hệ song phương

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 8/8 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đó, Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh việc Nga và Mỹ duy trì liên lạc, cải thiện quan hệ.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Chủ tịch nước này Tập Cận Bình ngày 8/8 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin theo đề xuất từ phía Moskva.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đàm phán hòa bình, đồng thời bày tỏ hoan nghênh việc Nga và Mỹ duy trì tiếp xúc.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: “Trung Quốc mong muốn Nga và Mỹ duy trì liên lạc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”./.

