Nga phá hủy cứ điểm triển khai quân của Ukraine

Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 thông báo quân đội nước này đã sử dụng bom bay FAB-3000 phá hủy một cứ điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô Konstantinovka (còn gọi là Kostyantynivka), Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Đoạn phim giám sát khách quan thu được từ các thiết bị bay không người lái trinh sát đã ghi lại một cú đánh trực diện của quả bom bay FAB-3000 được trang bị môđun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát vào một tòa nhà có các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ukraine và phá hủy hoàn toàn công trình này.”

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video ghi lại vụ phá hủy.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng thuộc nhóm tác chiến Tsentr (Trung tâm) đã giành lại quyền kiểm soát khu định cư Yablonovka (còn gọi là Yablunivka) ở DPR./.

