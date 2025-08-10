Thế giới

Ukraine phản đối mạnh mẽ đề xuất "chia cắt lãnh thổ"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan điểm rằng mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều là "quyết định chết" và "sẽ không bao giờ có hiệu lực."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo AP, ngày 9/8, phản ứng trước đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "trao đổi lãnh thổ" như một phần của thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cương quyết bác bỏ ý tưởng nhượng đất để kết thúc cuộc chiến với Nga.

Ông Zelensky khẳng định: "Ukraine sẽ không trao bất kỳ phần thưởng nào cho những gì Nga đã gây ra" và "người Ukraine sẽ không nhường đất cho kẻ xâm lược."

Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều là "quyết định chết" và "sẽ không bao giờ có hiệu lực."

Cùng ngày, các quan chức châu Âu và Ukraine đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Anh để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm.

Cuộc họp diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ gặp ông Putin ngay cả khi nhà lãnh đạo Nga từ chối gặp ông Zelensky.

Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska, một địa điểm mà các nhà phân tích cho rằng có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Ông Yuri Ushakov, Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga Putin, nhận định việc tổ chức hội nghị tại Alaska là "hoàn toàn hợp lý."

Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn căng thẳng. Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công qua lại.

Theo báo cáo, hai người thiệt mạng và 16 người bị thương khi thiết bị bay không người lái của Nga tấn công một xe buýt nhỏ ở ngoại ô Kherson.

Không quân Ukraine cho biết đã đánh chặn 16 trong số 47 thiết bị bay không người lái của Nga, trong khi phía Nga tuyên bố bắn hạ 97 thiết bị bay không người lái của Ukraine./.

