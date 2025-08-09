Tổng thống Mỹ "sẽ tức giận" nếu Ukraine từ chối nhượng bộ lãnh thổ

Nhật báo New York Times ngày 9/8 dẫn nhận định của một chuyên gia cho rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối nhượng lãnh thổ có thể khiến người đồng cấp Mỹ Donald Trump - vốn đang có ý định đạt được thỏa thuận hòa bình liên quan Ukraine - tức giận.

Chuyên gia này nhấn mạnh ông Trump đã xác định đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga là một trong những mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của mình, ngay cả khi kết quả đó đồng nghĩa với việc chấp nhận những điều kiện bất lợi cho Kiev.

Theo New York Times, ông Trump trước đây đã chỉ trích Ukraine vì "bám chặt" vào yêu cầu ngừng bắn và chưa “sẵn sàng cho hòa bình.”

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ đang yêu cầu Ukraine nhượng lãnh thổ để giải quyết xung đột với Nga.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin riêng cho biết đề xuất của Mỹ về một giải pháp bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát, coi đó là bước đầu tiên để đạt được hòa bình.

Cũng trong ngày 9/8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố câu trả lời cho các vấn đề lãnh thổ đã nằm trong Hiến pháp Ukraine và “không ai có thể bác bỏ thực tế này.”

Theo Reuters, ông Zelensky ngày 9/8 tuyên bố Ukraine không thể vi phạm hiến pháp về các vấn đề lãnh thổ, khẳng định “nhân dân Ukraine sẽ không nhượng đất cho thế lực chiếm đóng.”

Bình luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8, ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tiến tới các giải pháp thực chất có thể mang lại hòa bình cho đất nước.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào được đưa ra mà không có Kiev đều là giải pháp "đi ngược lại hòa bình."./.

Vũ khí Mỹ sản xuất do NATO tài trợ sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới Các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, theo khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới. PURL là sáng kiến mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.