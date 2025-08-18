Nga đập tan âm mưu của Ukraine tấn công Nhà máy điện hạt nhân Smolensk

Ngày 17/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết 1 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trên khu vực Nhà máy Điện hạt nhân Smolensk, miền Tây nước Nga.

Theo thông báo của FSB, UAV này đã bị lực lượng tác chiến điện tử của Nga tiêu diệt. Nhà máy điện hạt nhân Smolensk nằm ở phía Nam vùng Smolensk, cách thành phố Desnogorsk 3km và cách Smolensk 150km.

Như vậy, một cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào một cơ sở điện hạt nhân đã bị ngăn chặn.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết thêm UAV này đã bị chặn trên không phận của vùng Smolensk khi nó đang tiến đến gần nhà máy điện hạt nhân Smolensk.

Cũng theo bộ trên, các hệ thống phòng không đã đánh chặn 46 UAV của Ukraine tấn công nhằm vào miền Tây của nước Nga trong ngày qua. Theo đó, 16 UAV đã bị bắn hạ tại tỉnh Belgorod, 14 chiếc tại Nizhny Novgorod, 9 chiếc tại Voronezh, 3 chiếc tại Bryansk và tại Kursk, Oryol, Kaluga và Smolensk lần lượt là 1 chiếc.

Trước đó, Cơ quan vận tải hàng không quốc gia Nga (Rosaviatsia) đã thông báo áp đặt hạn chế tạm thời tại các sân bay Kazan và Nizhny Novgorod để bảo đảm an toàn bay.

Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busargin cho biết các mảnh vỡ UAV rơi xuống sân một tòa nhà dân cư đã gây thương tích cho một số người và khiến một người thiệt mạng.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Kursk Aleksander Khinshtein thông báo có hai người thiệt mạng tại tỉnh này do một vụ tấn công bằng UAV./.

