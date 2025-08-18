Thế giới

Châu Âu

Nga đập tan âm mưu của Ukraine tấn công Nhà máy điện hạt nhân Smolensk

An ninh Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 46 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua, ngăn chặn kịp thời âm mưu tấn công Nhà máy điện hạt nhân Smolensk nằm ở miền Tây nước này.

Trần Hải-Phạm Ánh
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết 1 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trên khu vực Nhà máy Điện hạt nhân Smolensk, miền Tây nước Nga.

Theo thông báo của FSB, UAV này đã bị lực lượng tác chiến điện tử của Nga tiêu diệt. Nhà máy điện hạt nhân Smolensk nằm ở phía Nam vùng Smolensk, cách thành phố Desnogorsk 3km và cách Smolensk 150km.

Như vậy, một cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào một cơ sở điện hạt nhân đã bị ngăn chặn.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết thêm UAV này đã bị chặn trên không phận của vùng Smolensk khi nó đang tiến đến gần nhà máy điện hạt nhân Smolensk.

Cũng theo bộ trên, các hệ thống phòng không đã đánh chặn 46 UAV của Ukraine tấn công nhằm vào miền Tây của nước Nga trong ngày qua. Theo đó, 16 UAV đã bị bắn hạ tại tỉnh Belgorod, 14 chiếc tại Nizhny Novgorod, 9 chiếc tại Voronezh, 3 chiếc tại Bryansk và tại Kursk, Oryol, Kaluga và Smolensk lần lượt là 1 chiếc.

Trước đó, Cơ quan vận tải hàng không quốc gia Nga (Rosaviatsia) đã thông báo áp đặt hạn chế tạm thời tại các sân bay Kazan và Nizhny Novgorod để bảo đảm an toàn bay.

Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busargin cho biết các mảnh vỡ UAV rơi xuống sân một tòa nhà dân cư đã gây thương tích cho một số người và khiến một người thiệt mạng.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Kursk Aleksander Khinshtein thông báo có hai người thiệt mạng tại tỉnh này do một vụ tấn công bằng UAV./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga-Ukraine #UAV #Cơ sở điện hạt nhân #Đánh chặn UAV #UAV Ukraine Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Hai bên đạt được sự hiểu biết nhất định về một số điểm trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại và chuẩn bị cho một cuộc gặp mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ở Bình Nhưỡng ngày 14/8/2025. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Nga-Triều Tiên tin tưởng vào quan hệ song phương

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác liên nghị viện với Bình Nhưỡng.