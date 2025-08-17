EU tuyên bố không giới hạn hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Theo Reuters/AFP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 17/8 tuyên bố không thể áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine hoặc sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Phát biểu với báo giới trước thềm các cuộc họp quan trọng, bà von der Leyen nhấn mạnh: “Không thể có giới hạn nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine, dù là hợp tác với các nước thứ ba hay nhận hỗ trợ từ các nước thứ ba. Không có giới hạn nào cho lực lượng vũ trang Ukraine."

Ngoài ra, bà von der Leyen hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dành cho Ukraine các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của NATO.

Chủ tịch EC khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh thiện chí của Tổng thống Trump trong việc đóng góp các bảo đảm an ninh kiểu Điều 5 cho Ukraine, và liên minh tự nguyện, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), sẵn sàng làm phần việc của mình.”

Bà von der Leyen cũng tuyên bố vấn đề không phải là thuật ngữ “ngừng bắn” mà là kết quả thực chất.

Bà khẳng định: “Điều quan trọng là hiệu quả, và hiệu quả phải là chấm dứt tình trạng giết chóc. Không quan trọng thuật ngữ, mà là nội dung. Rất cần có một cuộc gặp ba bên càng sớm càng tốt giữa Tổng thống Ukraine, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga.”

Tại Brussels, Chủ tịch EC đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Zelensky trước thềm cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 18/8 với sự tham dự của Tổng thống Trump và một số lãnh đạo châu Âu./.

Giới lãnh đạo châu Âu khẳng định sát cánh cùng Ukraine, gia tăng sức ép với Nga Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, Phần Lan,... nhấn mạnh sẵn sàng phối hợp với Tổng thống Trump và Zelensky để hướng tới một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự hậu thuẫn của châu Âu.