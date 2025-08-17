Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Nga nhấn mạnh mong muốn hòa bình tại Ukraine

Sau cuộc gặp với ông Trump tại Alaska - hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đầu tiên trong hơn 4 năm - ông Putin ngày 16/8 đã thông tin với các quan chức cấp cao Nga tại Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/8 đã điện đàm với lãnh đạo Belarus và Kazakhstan để thông tin về kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự kiện mà Điện Kremlin coi là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Sau cuộc gặp với ông Trump tại Alaska - hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đầu tiên trong hơn 4 năm - ông Putin ngày 16/8 đã thông tin với các quan chức cấp cao Nga tại Điện Kremlin.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Tôi muốn nhắc lại rằng hội nghị lần này là kịp thời và rất hữu ích.”

Theo ông, hai bên đã thảo luận về khả năng chấm dứt chiến sự ở Ukraine “trên cơ sở công bằng,” đồng thời cần giải quyết “căn nguyên” của cuộc khủng hoảng.

Ông khẳng định: “Chúng ta đã lâu không có những cuộc đàm phán trực tiếp ở cấp độ này. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: đây là cơ hội để trình bày chi tiết và bình tĩnh lập trường của chúng ta.”

Tổng thống Nga khẳng định: “Chúng ta, dĩ nhiên, tôn trọng lập trường của chính quyền Mỹ rằng các hành động quân sự cần sớm kết thúc. Chúng ta cũng mong muốn điều này và muốn tiến tới giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình.”

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Putin đã thông tin chi tiết cho người đồng cấp về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska.

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết các cuộc trao đổi Nga-Mỹ “đã góp phần giúp phía Mỹ hiểu rõ hơn lập trường của Nga về vấn đề Ukraine”./.

(Vietnam+)
#Vladimir Putin #thượng đỉnh Nga-Mỹ Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Hai bên đạt được sự hiểu biết nhất định về một số điểm trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại và chuẩn bị cho một cuộc gặp mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ở Bình Nhưỡng ngày 14/8/2025. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Nga-Triều Tiên tin tưởng vào quan hệ song phương

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác liên nghị viện với Bình Nhưỡng.