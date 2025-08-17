Thế giới

Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân Nga tại khu vực Sumy

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt gần 2 ngôi làng Oleksiivka và Yunakivka, cách biên giới Nga lần lượt là 5km và 7km.

Binh sỹ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Reuters đưa tin Quân đội Ukraine ngày 16/8 cho biết đã đẩy lùi các lực lượng Nga khoảng 2km trên một phần mặt trận Sumy ở miền Bắc nước này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt gần 2 ngôi làng Oleksiivka và Yunakivka, cách biên giới Nga lần lượt là 5km và 7km. Theo đó, quân đội Ukraine đang nỗ lực giải phóng các khu định cư tại những khu vực này.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo trang theo dõi tình hình chiến sự DeepState của Ukraine, quân đội Nga hiện đang kiểm soát hơn 200km2 tại khu vực Sumy.

Những biến động trên chiến trường giữa Ukraine và Nga đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trong những ngày gần đây trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đứng trước bước ngoặt quan trọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh các nỗ lực làm trung gian nhằm chấm dứt giao tranh giữa Kiev và Moskva./.

