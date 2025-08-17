Thế giới

Nga bắn hạ 300 UAV Ukraine, tấn công kho chứa tên lửa Sapsan

Nga thông báo đã bắn hạ 300UAV của Ukraine và tấn công các kho chứa tên lửa Sapsan, trong khi giao tranh dữ dội tiếp diễn tại vùng Donetsk, nơi quân đội Ukraine đang tìm cách chặn đà tiến của Nga.

Vụ nổ của một máy bay không người lái làm sáng bừng bầu trời thành phố trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga, giữa lúc Nga tấn công Ukraine, tại Kiev, Ukraine ngày 10/7. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga và các blogger quân sự ngày 17/8 xác nhận lực lượng Nga đã bắn hạ 300 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine và tấn công các kho chứa tên lửa Sapsan, trong khi giao tranh dữ dội tiếp diễn tại vùng Donetsk, nơi quân đội Ukraine đang tìm cách chặn đà tiến của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã giành được vị trí thuận lợi hơn gần khu định cư Zolotyi Kolodiaz ở vùng Donetsk, dù bản đồ do phía ủng hộ Ukraine công bố cho thấy quân đội Ukraine đã chặn được bước tiến của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu, UAV và tên lửa đã được sử dụng để tấn công các kho chứa tên lửa Sapsan trên khắp Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “4 quả bom dẫn đường và 300 UAV đã bị hệ thống phòng không bắn hạ."

Theo AFP, Nga và Ukraine ngày 17/8 đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công lẫn nhau, một ngày trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Mỹ hội đàm với người đồng cấp Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm với Nga.

Giao tranh vẫn tiếp diễn trong bối cảnh có nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã tấn công bằng 60 UAV do Iran sản xuất cùng một tên lửa Iskander. Thống đốc vùng Donetsk Vadym Filashkin cho biết các cuộc tấn công của Nga ngày 16/8 đã khiến 5 người thiệt mạng tại khu vực này.

Tại Nga, Bộ Quốc phòng thông báo Kiev đã phóng 46 UAV nhằm vào Nga, chủ yếu ở các vùng biên giới nhưng cũng ở khu vực Nizhny Novgorod, phía Đông Moskva, cách Ukraine hàng trăm kilomet.

Quyền Thống đốc tỉnh Kursk giáp biên Alexander Khinstein cho biết một vụ tấn công bằng UAV của Ukraine đã làm một người đàn ông thiệt mạng khi đang ngồi trong ôtô.

Thống đốc vùng Voronezh ở miền Nam Alexander Gusev cho hay một công nhân đường sắt bị thương do UAV.

Ukraine đã nhiều lần triển khai UAV tấn công vào lãnh thổ Nga kể từ khi Moskva mở cuộc tấn công toàn diện, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Zelensky dự kiến tới Washington ngày 18/8, ba ngày sau khi ông Trump hội đàm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Sau cuộc gặp với ông Putin, Tổng thống Trump đã từ bỏ nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Ukraine để theo đuổi một thỏa thuận hòa bình - quan điểm mà Moskva thúc đẩy lâu nay./.

