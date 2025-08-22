Nga-Ukraine bất đồng về điều kiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Reuters đưa tin căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên không đạt được đồng thuận về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố cáo Moskva đang cố tình gây trở ngại cho cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 22/8 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Kiev, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu Moskva không thể hiện thiện chí chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong cuộc gặp, hai bên cũng đã thảo luận về cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine từ các quốc gia khác, với đề xuất áp dụng mô hình tương tự Điều 5 của NATO - điều khoản coi cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công vào toàn khối.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC rằng Tổng thống Putin sẵn sàng tham gia hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Ukraine, nhưng với điều kiện chương trình nghị sự phải được chuẩn bị đầy đủ.

Ông cũng cho biết Moskva đã thể hiện sự linh hoạt đối với một số đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong các cuộc trao đổi trước đó./.

