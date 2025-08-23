Thế giới

Tiêm kích MiG-29 của Ukraine rơi "sau nhiệm vụ chiến đấu," phi công thiệt mạng

Theo thông báo của Không quân Ukraine, chiếc máy bay tiêm kích MiG-29 của nước này gặp nạn khi đang chuẩn bị hạ cánh sau một nhiệm vụ chiến đấu trong đêm 22 rạng sáng 23/8.

Một máy bay tiêm kích MiG-29. (Ảnh minh họa: ANI/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Không quân Ukraine ngày 23/8 thông báo một chiếc tiêm kích MiG-29 của nước này đã rơi trong đêm 22 rạng sáng 23/8, khiến một phi công thiệt mạng.

Theo thông báo đăng trên Facebook, chiếc máy bay gặp nạn khi đang chuẩn bị hạ cánh sau một nhiệm vụ chiến đấu.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Sự cố này xảy ra sau vụ mất máy bay tiêm kích Mirage-2000 hồi tháng trước, khi phi công kịp thời thoát ra an toàn.

Hôm 22/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiếc máy bay chiến đấu Mirage 2000 của nước này bị rơi trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh Mirage đầu tiên do Pháp cung cấp nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không./.

