Tổng thống Ukraine "sẵn sàng thảo luận" về vấn đề lãnh thổ với Nga

Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsia cho hay Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng thảo luận “các vấn đề lãnh thổ” trong một cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Kislitsia, thành viên phái đoàn Kiev tham dự cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/8, nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của kênh NBC News: “Tổng thống Zelensky đã tuyên bố rất rõ rằng ông ấy sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Putin để thảo luận vấn đề này. Và điểm khởi đầu của cuộc trao đổi về vấn đề lãnh thổ chính là đường dây liên lạc (quân sự) hiện nay.”

Trước đó, BBC đưa tin trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky tại Phòng Bầu dục hôm 18/8 vừa qua đã xuất hiện một tấm bản đồ Ukraine với 20% lãnh thổ được tô màu hồng.

BBC cho rằng đây là cách trực quan để Tổng thống Trump gia tăng sức ép, buộc người đồng cấp Zelensky đồng ý trao đổi đất lấy hòa bình.

Tổng thống Trump trước đó từng bày tỏ không hài lòng với phát biểu của ông Zelensky liên quan đến vấn đề lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh một số trao đổi lãnh thổ sẽ diễn ra.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 22/8 nhấn mạnh hiện chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, và Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng tham dự khi có một chương trình nghị sự phù hợp.

Ukraine kêu gọi Nam Bán cầu gây sức ép buộc Nga hướng tới hòa bình

Trong khi đó, Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/8 kêu gọi các nước Nam Bán cầu gây sức ép buộc Nga hướng tới hòa bình trong cuộc chiến tại Ukraine, trong đó có việc giúp đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán.

Trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, ông Zelensky nhấn mạnh: “Tôi tái khẳng định lập trường sẵn sàng cho bất kỳ hình thức cuộc gặp nào với nhà lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, chúng ta thấy Moskva một lần nữa đang tìm cách kéo dài mọi việc hơn nữa.”

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: “Điều quan trọng là Nam Bán cầu phải gửi tín hiệu phù hợp và thúc đẩy Nga hướng tới hòa bình”./.

