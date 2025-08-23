Nga bác bỏ khả năng sớm tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine

Ngày 22/8, phía Nga đã bác bỏ khả năng lập tức tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh nỗ lực trung gian của Mỹ gặp trở ngại và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục cam kết an ninh cho Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố: “Không có cuộc gặp nào được lên lịch."

Theo ông Lavrov, Tổng thống Putin "sẵn sàng gặp ông Zelensky" ngay khi chương trình nghị sự được chuẩn bị, tuy nhiên chương trình nghị sự này "hoàn toàn chưa sẵn sàng."

Ngoại trưởng Lavrov cũng đặt dấu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky, đồng thời nhắc lại các yêu cầu của Điện Kremlin liên quan giải quyết xung đột tại Ukraine.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Lavrov đi ngược với kỳ vọng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau khi ông tiếp đón Tổng thống Zelensky, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng đầu tuần này.

Ông Trump từng cho rằng cả Nga và Ukraine đã đồng ý về một cuộc gặp thượng đỉnh, trong đó Moskva đã đồng ý với một số đảm bảo an ninh của phương Tây dành cho Kiev. Tuy nhiên, sau đó Moskva bác bỏ, nhấn mạnh rằng việc thảo luận về vấn đề này khi không có sự tham gia của Nga là "một viễn cảnh không tưởng."

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên không đạt được đồng thuận về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.



Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 22/8 với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Kiev, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu Moskva không thể hiện thiện chí chấm dứt chiến dịch quân sự.

Trong cuộc gặp, hai bên cũng đã thảo luận về cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine từ các quốc gia khác, với đề xuất áp dụng mô hình tương tự Điều 5 của NATO - điều khoản coi cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công vào toàn khối./.

Nga-Ukraine bất đồng về điều kiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga và Ukraine tiếp tục bộc lộ sự bất đồng và không đạt được thống nhất về các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.