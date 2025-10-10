Bắc Ninh cấp điện trở lại cho hơn 1 triệu khách hàng sau mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện và đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo thống kê tính đến sáng 10/10, toàn tỉnh đã xảy ra 879 sự cố về lưới điện như gãy đổ cột điện, hư hỏng trạm biến áp, đứt dây dẫn... Cùng đó, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và thiết bị điện trong điều kiện ngập úng, mưa bão kéo dài, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã chỉ đạo các Đội quản lý điện khu vực chủ động tạm ngừng cấp điện tại nhiều xã như Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Xuân Lương… Tổng số khách hàng bị mất điện là gần 1,1 triệu.

Nhằm nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn lưới điện và xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất. Đơn vị đã thành lập các đội xung kích khắc phục sự cố trên toàn tỉnh.

Điển hình, ngày 8/10, đội xung kích gồm 30 cán bộ, công nhân viên đến từ 8 đội quản lý điện khu vực phía Nam sông Cầu (Bắc Ninh cũ) đã lên đường làm nhiệm vụ, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, dụng cụ chuyên dụng và phương tiện thi công cần thiết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, chủ động, đến nay, Điện lực Bắc Ninh đã khắc phục và đóng điện trở lại cho phần lớn khu vực, với 1.051.296 khách hàng được cấp điện trở lại.

Hiện toàn tỉnh còn 45.594 khách hàng chưa có điện, chủ yếu ở các vùng vẫn đang bị ngập sâu. Cụ thể: khu vực Hiệp Hòa 8.885 khách hàng; khu vực Bắc Giang 895; khu vực Tân Yên 2.776; khu vực Yên Thế 10.735; khu vực Việt Yên 5.773; khu vực Lạng Giang 15.819; khu vực Yên Phong 459; khu vực Kinh Bắc 246; khu vực Quế Võ 5 và khu vực Lục Nam 1 khách hàng.

Ngành điện sẽ tiếp tục khắc phục, khôi phục cấp điện ngay khi nước rút, điều kiện an toàn được đảm bảo.

Hiện lực lượng cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Bắc Ninh vẫn túc trực ngày đêm, dốc toàn lực khắc phục sự cố tại các khu vực còn bị ảnh hưởng, quyết tâm sớm khôi phục hoàn toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm nguồn điện an toàn, thông suốt, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Công ty Điện lực Bắc Ninh khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cần hết sức thận trọng khi sử dụng điện sau mưa bão.

Trước khi đóng điện, người dân cần kiểm tra hệ thống điện trong gia đình (từ sau công tơ), bảo đảm dây dẫn, ổ cắm, aptomat và các thiết bị đã khô ráo, không rò rỉ, nứt vỡ hay hư hỏng.

Tuyệt đối không chạm tay trần vào thiết bị điện khi chưa chắc chắn an toàn. Với thiết bị hoặc đường dây từng bị ngập nước, cần tháo ra, sấy khô hoặc thay mới trước khi sử dụng.

Ngành điện cũng lưu ý người dân không tự ý đấu nối tạm, không sử dụng dây trần hoặc ổ cắm còn ẩm ướt để tránh nguy cơ giật điện, cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản./.

