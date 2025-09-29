Bão số 10 đã ảnh hưởng tới việc cấp điện cho khoảng 3,4 triệu hộ dân

Theo số liệu mới nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi), tính đến chiều ngày 29/9 đã có tổng cộng khoảng 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện thuộc nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện, trong đó tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Đến nay Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng cộng khoảng 2.400 người và nhiều phương tiện của đơn vị Điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn để tập trung hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nhằm khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão.

Theo EVN, do ảnh hưởng gió bão và mưa lớn liên tục kéo dài, đã dẫn đến xảy ra một số sự cố trên hệ thống lưới điện cao áp 500/220/110 kV. Ngay sau khi gió bão giảm cấp, các đơn vị vận hành đã khẩn trương huy động phương tiện và nhân lực khắc phục các sự cố.

Hiện tại, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục được 7/15 sự cố trên lưới điện 500kV, khôi phục được 16/18 sự cố trên lưới điện 220kV và khôi phục được 42/66 sự cố trên lưới điện 110 kV.

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn đảm bảo an toàn công trình.

Đến chiều 29/9, có 16 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn, bảo đảm dung tích phòng lũ và vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du (Thác Bà, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Ba Hạ, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp). Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả vào tối 29/9./.

Bão số 10: Hà Tĩnh có hơn 42.000 nhà hư hỏng, hệ thống điện lưới tê liệt Thống kê sơ bộ tính đến 10 giờ ngày 29/9 cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng đối với nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất, hệ thống điện và thông tin liên lạc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.