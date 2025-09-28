Ngành điện dồn lực ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

Chiều 28/9, ngay trước thời điểm bão số 10 (Bualoi) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có mặt tại Nghệ An để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị ứng phó.

Đoàn công tác do ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN dẫn đầu đã làm việc tại Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An).

Cùng tham dự có ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cùng đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty. Chương trình được kết nối trực tuyến đến Công ty Điện lực Hà Tĩnh và 20 điểm cầu trực thuộc PC Nghệ An nhằm bảo đảm việc chỉ đạo thông suốt, kịp thời.

Tại buổi làm việc, PC Nghệ An báo cáo đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chuẩn bị như kiểm tra, gia cố hệ thống lưới điện; bố trí lực lượng ứng trực 24/24h; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng; bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Đơn vị cũng đã xây dựng lực lượng xung kích sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, đồng thời phối hợp với 18 nhà thầu trên địa bàn để huy động nhân lực và phương tiện khắc phục ngay sau bão.

Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô Sơn Hải nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị điện lực trong khu vực phải bám sát diễn biến phức tạp của bão số 10, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người lao động và hệ thống điện, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương cũng trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu PC Nghệ An, PC Hà Tĩnh và các đơn vị trong khu vực Bắc Trung Bộ nâng mức độ sẵn sàng ứng phó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư để khắc phục nhanh sự cố sau bão, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân, góp phần ổn định đời sống và sản xuất.

Theo EVNNPC, đến thời điểm 28/9, toàn Tổng công ty đã đồng loạt kích hoạt chế độ ứng phó bão số 10. Các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và hệ thống lưới điện được triển khai quyết liệt.

EVNNPC khẳng định quyết tâm cao cùng các công ty điện lực thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động xử lý, khắc phục sự cố, duy trì cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tại những địa phương chịu ảnh hưởng của bão./.

Bão số 10 mạnh cấp 12 dự kiến đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh vào 7 giờ ngày 29/9 Với tốc độ di chuyển 20-25 km/h, bão số 10 mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự kiến đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh vào khoảng 7h sáng 29/9, đe dọa mưa lũ diện rộng, nước dâng ven biển và nguy cơ sạt lở đất.