Hà Nội chủ động ứng phó bão số 10, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng

Tối ngày 28/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung ứng phó với bão số 10, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường, xã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ; rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Các xã như Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai… đặc biệt, lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt và các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Nhuệ, Sông Đáy, Hà Nội; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Sông Tích sẵn sàng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã rà soát, chủ động phương án vận hành công trình tiêu nước đệm và các phương án phòng chống úng ngập ngoại thành; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều và công trình thủy lợi, nhất là các trọng điểm xung yếu đê điều, hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, công trình đê kè, cống đang thi công dở dang; đảm bảo an toàn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố chỉ đạo công an địa phương, các lực lượng quân đội đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương.

Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị và các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn, ứng phó với mưa, bão và các loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra; rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, công trình xây dựng; chủ động kịp thời triển khai phương án khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố và các địa phương ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm, công trình vận hành tiêu thoát nước, chống úng ngập trên địa bàn Thành phố; kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do tác động của bão từ chiều tối 28/9 đến chiều tối ngày 30/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa, khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; trung tâm thành phố, khu vực phía Tây và phía Nam thành phố mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc…/.

