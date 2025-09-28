Xã hội

Tạm dừng lưu thông cao tốc Nghi Sơn - Vũng Áng để ứng phó với bão Bualoi

Cục Cảnh sát Giao thông tạm dừng lưu thông cao tốc Nghi Sơn - Vũng Áng từ 23h ngày 28/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng cấm nhiều tuyến đường để ứng phó với bão số 10, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.

Hằng Trần
Cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn, Thanh Hóa km380 đến nút giao Vũng Áng - Hà Tĩnh, Km568 +500. (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông cung cấp)
Cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn, Thanh Hóa km380 đến nút giao Vũng Áng - Hà Tĩnh, Km568 +500. (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông cung cấp)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong thời gian bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát Giao thông thông báo sẽ tạm dừng lưu thông trên tuyến cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Thanh Hóa, Km380) đến nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh, Km568+500).

Thời gian cấm đường áp dụng từ 23h ngày 28/9/2025 đến 4h ngày 29/9/2025. Người dân, lái xe được khuyến cáo chủ động rời khỏi cao tốc, tìm nơi tránh trú an toàn và chỉ tiếp tục hành trình khi bão tan.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, có thể liên hệ số điện thoại 1900.8099 của Cục Cục Cảnh sát Giao thông để được hướng dẫn kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp từ bão số 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện hỏa tốc số 42/CD-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp Bão số 10 cùng với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Để tăng cường các biện pháp ứng phó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Uỷ ban nhân dân các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức cấm đường tạm thời đối với các phương tiện giao thông (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ).

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, Ủy ban nhân dân các xã, phường phải tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại.

Đặc biệt, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền, dự kiến từ 23 giờ ngày 28/9/2025 đến 04 giờ ngày 29/9/2025, người dân không có nhiệm vụ được yêu cầu tuyệt đối không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ 00 phút ngày 28/9/2025 (đến khi bão đi qua hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau). Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện./.

#bão số 10 #Nghệ An #Hà Tĩnh #cấm đường #an toàn giao thông #ứng phó bão #cao tốc Hà Tĩnh Nghệ An
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Có 186 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Theo thống kê từ 6h đến 15h ngày 28/9 của Bộ Xây dựng, có tổng số 186 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất đối với lĩnh vực hàng không.

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Theo ghi nhận, khu vực này đang có mưa rất lớn, gió mạnh cấp 5–6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt và xuất hiện nhiều điểm đọng nước. Đáng lưu ý, tuyến cao tốc này chỉ có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, trong khi các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.