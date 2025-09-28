Tạm dừng lưu thông cao tốc Nghi Sơn - Vũng Áng để ứng phó với bão Bualoi

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong thời gian bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát Giao thông thông báo sẽ tạm dừng lưu thông trên tuyến cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Thanh Hóa, Km380) đến nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh, Km568+500).

Thời gian cấm đường áp dụng từ 23h ngày 28/9/2025 đến 4h ngày 29/9/2025. Người dân, lái xe được khuyến cáo chủ động rời khỏi cao tốc, tìm nơi tránh trú an toàn và chỉ tiếp tục hành trình khi bão tan.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, có thể liên hệ số điện thoại 1900.8099 của Cục Cục Cảnh sát Giao thông để được hướng dẫn kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp từ bão số 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện hỏa tốc số 42/CD-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp Bão số 10 cùng với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Để tăng cường các biện pháp ứng phó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Uỷ ban nhân dân các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức cấm đường tạm thời đối với các phương tiện giao thông (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ).

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, Ủy ban nhân dân các xã, phường phải tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại.

Đặc biệt, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền, dự kiến từ 23 giờ ngày 28/9/2025 đến 04 giờ ngày 29/9/2025, người dân không có nhiệm vụ được yêu cầu tuyệt đối không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ 00 phút ngày 28/9/2025 (đến khi bão đi qua hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau). Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện./.