Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ứng phó bão số 10 phải rà soát đến từng hộ dân

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu phương án ứng phó với bão số 10 của địa phương phải được rà soát đến từng địa bàn, từng hộ dân.

Tại xã Diễn Châu, Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra tại bến neo đậu Chiến Thắng. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, xã Diễn Châu hiện có 378 phương tiện khai thác hải sản với 1.285 lao động; tất cả đã được kêu gọi, đưa về neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh.

Ngư dân cũng đã hoàn tất việc di dời bè, mảng đến nơi tránh bão, không còn tình trạng chủ quan hay neo đậu tự phát.

Cùng với việc bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, công tác di dời dân cư vùng nguy hiểm được triển khai. Xã có 176 hộ với 540 nhân khẩu đã được sắp xếp sang nhà người thân có công trình kiên cố, một số được bố trí tạm trú tại trường học trên địa bàn.

Những điểm tập trung di dân đều đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho người dân trong nhiều ngày nếu bão kéo dài.

Lãnh đạo xã đã chỉ đạo cán bộ các ngành chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, thôn đội trưởng, công an viên cơ sở, toàn bộ hệ thống chính trị tại các khối, xóm và các đơn vị, cơ quan, trường học đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện thiết bị phòng, chống bão.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh đã chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ.” Các xã, phường đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh, trú; còn các nhà ở khu vực xung yếu thuộc diện di dời, cơ bản người già, trẻ em đi trước, người khỏe mạnh di dời sau.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của bà con xã Diễn Châu; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chủ quan, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng; yêu cầu các lực lượng tại chỗ tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân trong suốt quá trình ứng phó bão và sau bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào của công tác phòng, chống; đặc biệt phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại xã Diễn Châu. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các phương án ứng phó với bão số 10 phải được rà soát đến từng địa bàn, từng hộ dân. Công tác di dời cần được hoàn tất khẩn trương, kiên quyết, không để người dân cố bám trụ trong khu vực nguy hiểm, đặc biệt là tại các khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Các lực lượng tại chỗ phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng cứu, kịp thời hỗ trợ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, các địa phương ven biển đã xây dựng kế hoạch di dời dân cư trong bão số 10 là 2.116 hộ/6.449 khẩu.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 28/9, đã tổ chức di dời 1.171 hộ/2.862 khẩu; các địa phương khác đã di dời 1.278 hộ/3.274 khẩu đến nơi an toàn.

Tỉnh hiện có 2.895 phương tiện tàu thuyền với 13.070 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Tính đến 15 giờ 30 phút, đã có 2.891 phương tiện với 13.048 lao động về neo đậu an toàn (trong tỉnh 2.802 phương tiện/12.516 lao động; ngoài tỉnh 89 phương tiện/532 lao động).

Tất cả tàu thuyền tại khu neo đậu đều được lực lượng chức năng cùng ngư dân tổ chức chằng chống chắc chắn. Chỉ còn 4 phương tiện với 22 lao động đang hoạt động tại vùng biển thành phố Hồ Chí Minh, ngoài khu vực ảnh hưởng của bão.

Ghi nhận ban đầu. bão số 10 đã gây thiệt hại hàng trăm ha lúa và rau màu ở các xã An Châu, Châu Lộc, Quảng Châu, Quỳnh Tam, Châu Tiến, Diễn Châu...; cuốn trôi 3 cầu gỗ (xã Mường Ham); làm sạt lở 5 điểm đường tại xã Châu Bình./.

