Bão số 10: Huế khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân

Thành phố Huế đã và đang tập trung khắc phục kịp thời thiệt hại do bão số 10 gây ra, đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng phó với mưa lớn đảm bảo an toàn cho người dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đến chiều 28/9, trên đất liền thành phố Huế vẫn có mưa to đến rất to. Dự báo, từ nay đến hết ngày 29/9, trên đất liền thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Quảng Điền là một trong những xã bị thiệt hại nặng nhất do ảnh hưởng của bão số 10 ở thành phố Huế. Xã này có 89 nhà, trường học bị tốc mái do lốc xoáy, phần lớn xảy ra vào rạng sáng 28/9.

Chị Trương Thị Mỹ Ngưỡng, người dân xã Quảng Điền cho biết, mặc dù gia đình đã chằng chống nhà rất kỹ nhưng lốc xoáy bất ngờ ấp đến nên bị thiệt hại. Ngay sau khi bị thiệt hại, gia đình đã được chính quyền, bộ đội hỗ trợ kịp thời để sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã huy động cán bộ, chiến sỹ của Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà và lực lượng dân quân xã Quảng Điền, nhanh chóng có mặt để giúp đỡ người dân và trường học, khắc phục hậu quả lốc xoáy.

Cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng đã khẩn trương giúp các hộ dân khắc phục tạm thời những ngôi nhà bị hư hỏng, để có nơi tránh trú trong điều kiện mưa bão.

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Điền Trần Đình Vượng, được sự chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương, đơn vị đã điều động và cắt cử lực lượng về trực tiếp tại nơi bị thiệt hại để gia cố, sửa chữa lại ban đầu nhà ở cho người dân.

Ở các địa phương vùng thấp trũng bị ngập lụt, để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng dân quân, tiến hành di dời hàng trăm người dân ở những vùng có nguy cơ ngập lụt đến những nơi cao ráo.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã huy động trên 830 lượt cán bộ, chiến sỹ và hơn 60 lượt phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng ứng trực và ứng phó ở những địa bàn trọng điểm, để giảm thấp nhất thiệt hại.

Khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ban Giám đốc Công an thành phố Huế đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó bão số 10.

Cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Huế đã không quản mưa bão, nguy hiểm kịp thời hỗ trợ, giúp người dân kịp thời di chuyển đảm bảo toàn về tính mạng và tài sản.

Công an xã A Lưới 5 đã cắt cử cán bộ chiến sỹ về cơ sở để giúp người dân thu hoạch lúa Hè Thu bị ngập lụt trong mưa bão.

Công an ở các xã, phường đã hỗ trợ di dời hàng trăm người ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn; chốt chặn, cảnh báo những nơi bị ngập lụt, sạt lở đất để người dân sớm biết di chuyển được an an toàn; cắt dọn cây ngã đổ, giúp các hộ dân có nhà bị tốc mái khắc phục hậu quả.

Ở những tuyến đường, vùng thấp bị ngập mà nước đã rút, chính quyền các xã, phường huy động lực lượng cùng với người dân, tập trung thu gom rác thải, dọn cát, đá vương vãi góp phần sớm khôi phục cảnh quan và đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại.

Ứng phó với diễn biến mưa lớn và khắc phục hậu quả do bão số 10, ngày 28/9, lãnh đạo thành phố Huế đã trực tiếp đi kiểm tra tại các địa phương bị thiệt hại và vùng xung yếu.

Chiều cùng ngày, trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại các địa phương ven biển như phường Thuận An, xã Phú Vinh; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Quý Phương yêu cầu các đơn vị chủ động, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng di dời dân ở vùng nguy hiểm; bảo đảm an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc và duy trì giao thông thông suốt để phục vụ cứu hộ cứu nạn; dọn dẹp cây cối ngã đổ, kịp thời thông đường, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Cùng ngày, kiểm tra thiệt hại do lốc xoáy tại xã Quảng Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng tiếp tục hỗ trợ, khắc phục những thiệt hại.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trong 2 ngày qua thành phố Huế ghi nhận mưa to đến rất to, phổ biến từ 200-450mm.

Ứng phó với mưa bão, thành phố đã sơ tán hơn 400 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu tại các xã ven biển. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sỹ Quân đội và Công an trực 100% triển khai về các xã, phường ven biển để hỗ trợ người dân.

Về thiệt hại ban đầu, thành phố có 1 người tử vong, 89 nhà bị tốc mái do lốc xoáy; nhiều cây xanh bị ngã đổ. Mưa lớn do bão số 10 khiến nhiều đường tuyến đường ở thành phố Huế bị ngập nhẹ từ 0,1-0,2m, một số đường ngập trên 0,4m./.

