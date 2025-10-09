Cấp điện trở lại cho hàng trăm nghìn dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng sau bão

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), nhiều tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh… hứng chịu mưa lớn, lũ quét, sạt lở và ngập lụt trên diện rộng.

Nước dâng cao khiến nhiều khu vực, đường dây và trạm biến áp không đảm bảo an toàn.

Các đơn vị điện lực đã chủ động tạm ngừng cung cấp điện tại những vị trí nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân và thiết bị.

Theo cập nhật đến 9 giờ ngày 9/10, các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang khẩn trương triển khai việc khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung khôi phục cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với lưới điện 110kV, tại Thái Nguyên, 2/2 trạm biến áp (Ximăng Thái Nguyên, Thịnh Đán) đã được khôi phục hoàn toàn. Với lưới điện trung thế, tổng số đường dây và nhánh rẽ bị ảnh hưởng là 132, trong đó đã khôi phục 55, còn 77 đang tiếp tục xử lý.

Về trạm biến áp phân phối, đến nay đã khôi phục 1.320/2.595 trạm, chủ yếu còn bị ảnh hưởng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Tại Thái Nguyên, 2/2 trạm bơm tiêu úng đã hoạt động trở lại bình thường, góp phần hỗ trợ tiêu thoát nước và ổn định đời sống người dân.

Về tình hình khách hàng bị ảnh hưởng, tổng số khách hàng chịu tác động do mưa ngập là 547.150. Trong đó, đã khôi phục cung cấp điện cho 366.099 khách hàng, đạt khoảng 66,9%; hiện còn 181.051 khách hàng vẫn đang bị ảnh hưởng, chủ yếu tại các khu vực ngập sâu và địa hình phức tạp.

Dù điều kiện thời tiết còn nhiều khó khăn, EVNNPC và các công ty điện lực thành viên vẫn đang nỗ lực ngày đêm, huy động tối đa lực lượng, thiết bị và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước khôi phục cung cấp điện an toàn, nhanh chóng. Ưu tiên hàng đầu được dành cho việc cấp điện trở lại cho trạm bơm tiêu úng, bệnh viện, trung tâm hành chính và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

EVNNPC khẳng định an toàn luôn là ưu tiên số một trong quá trình khôi phục điện. Các đơn vị chỉ thực hiện đóng điện sau khi đã kiểm tra, đánh giá đủ điều kiện an toàn tuyệt đối cho người dân và thiết bị./.

Mưa lũ tại Thái Nguyên: Ngành điện sẽ khôi phục lại điện ngay khi an toàn Tính đến 7h sáng 8/10, lưới điện 110kV do Công ty Điện lực Thái Nguyên quản lý có trạm biến áp Thịnh Đán đã khôi phục máy biến áp T1; trạm biến áp Xi Măng Quang Sơn đóng điện 20h45 ngày 7/10.