Nghệ An: Thiệt hại kinh tế lên tới 846 tỷ đồng, nhiều địa phương vẫn đang mất điện diện rộng

Ngày 26/8, theo thống kê mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, bão số 5 (Kajiki) đã khiến 2 người bị thương tại xã Hùng Châu và xã Quỳnh Mai. Thiệt hại về kinh tế khoảng 846 tỷ đồng.

Dự báo ngày và đêm 26/8, tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm như Con Cuông, Tương Dương...

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 2.189 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó, 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và 462 nhà bị ngập sâu, di dời khẩn cấp 105 nhà.

Toàn tỉnh cũng có 14 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, ở địa phương như Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường và Trung Lộc.

Về y tế, 3 cơ sở tại Thần Lĩnh, Hưng Yên Nam và Bích Hào bị hư hỏng nghiêm trọng, làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn người dân.

Về nông nghiệp, Nghệ An có 13.361,5 ha lúa và 2.014 ha hoa màu, rau màu bị thiệt hại hoàn toàn hoặc một phần, 155 con gia súc, 250 con gia cầm bị cuốn trôi, 1.700 m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi. 419,7 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến thu nhập của hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản.

Về giao thông, toàn tỉnh có trên 2.000 m đường địa phương bị hư hỏng, 42 điểm ách tắc, sạt lở với khối lượng trên 50.000 m2, 2 cầu bị hư hỏng. Cơn bão số 5 cũng khiến 148/178 đường dây bị mất điện; số trạm biến áp bị mất điện toàn công ty là: 6.169/7.963 trạm; số khách hàng bị mất điện toàn công ty là: 868.313/1.095.811 khách hàng. Đối với các đường dây trung áp có 43 cột điện bị gãy, đổ, trôi: nghiêng, sạt lở, rạn nứt. Đối với đường dây Hạ áp có 424 cột điện bị gãy đổ, 68 cột bị nghiêng, rạn nứt.

Tính đến 15 giờ cùng ngày nhiều địa phương vẫn đang mất điện trên diện rộng, gây khó khăn cho công tác khắc phục, thông tin liên lạc và sinh hoạt của người dân như thành phố Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành và thị xã Hoàng Mai (cũ).

Để khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, trước mắt tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh cũng tập trung khắc phục các hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sau đó khắc phục hậu quả về thiệt hại tài sản./.

Bão số 5 quần thảo ở Nghệ An, nhiều nơi ngập sâu Tỉnh Nghệ An đã di dời hơn 4.200 hộ với trên 14.100 khẩu, trong đó các xã, phường ven biển đã tiến hành di dời gần 2.700 hộ với gần 10.000 khẩu đến nơi an toàn.