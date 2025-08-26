Cơ bản khắc phục sự cố trên đường dây 500kV và 220kV tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Đến cuối giờ sáng 26/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cập nhật tình hình ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) đến vận hành hệ thống điện và cung cấp điện cho khách hàng.

Cụ thể, do ảnh hưởng bão, đã xảy ra một số sự cố trên đường dây truyền tải 500kV và 220kV tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các sự cố đã cơ bản được khắc phục và các đường dây đã vận hành trở lại bình thường.

Bão số 5 đã làm gián đoạn cung cấp điện tại nhiều khu vực, tập trung chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã huy động phương tiện, nhân lực tại chỗ và tăng cường lực lượng từ nhiều đơn vị bạn để hỗ trợ, quyết tâm khôi phục cấp điện nhanh nhất cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN, trong đó có các Tổng Công ty Phát điện ở khu vực chịu ảnh hưởng bão số 5 vẫn đảm bảo an toàn công trình.

Tính đến 11h cùng ngày, có 11 hồ thủy điện đang thực hiện xả điều tiết theo quy trình vận hành hồ chứa, gồm: Bản Chát, Lai Châu, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Ba Hạ, Sê San 3, Sê San 4, Pleikrông, Ialy và Buôn Kuốp./.

Hà Tĩnh tập trung khắc phục, dựng lợp lại nhà ở cho người dân sau bão Cơn bão số 5 kèm theo mưa lớn đã làm sập hoàn toàn 7 ngôi nhà, trong đó xã Kỳ Anh 2 nhà, còn lại ở các địa phương Gia Hanh, Hà Linh, Hương Bình, Đức Thịnh và phường Hà Huy Tập.