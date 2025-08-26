Hà Tĩnh tập trung khắc phục, dựng lợp lại nhà ở cho người dân sau bão

Sáng 26/8, tại Hà Tĩnh lượng mưa đã giảm dần, gió nhẹ, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tiến hành tổ chức khắc phục hậu quả sau bão, dựng lợp lại nhà cửa, công trình cho người dân nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Cơn bão số 5 kèm theo mưa lớn đã làm sập hoàn toàn 7 ngôi nhà, trong đó xã Kỳ Anh 2 nhà, còn lại ở các địa phương Gia Hanh, Hà Linh, Hương Bình, Đức Thịnh và phường Hà Huy Tập.

Ngoài ra, bão lớn đã làm 6.340 nhà bị tốc mái, 1.129 nhà bị ngập nước và 47 điểm trường, 5 cơ sở y tế và 7 công trình nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Bão đã gây thiệt hại ở tỉnh Hà Tĩnh gồm 1 người chết tại xã Kim Hoa do trong lúc sửa mái che không may bị ngã; 5 người bị thương; trong đó xã Mai Phụ có 2 người, phường Hoành Sơn 1 người, xã Kim Hoa 1 người và xã Tiên Điền 1 người.

Theo thống kê mưa bão đã làm 20.845 ha lúa Hè Thu, 1.672 ha diện tích rau màu bị ngập, hư hỏng; có 2.457 ha diện tích cây lâu năm, cây ăn quả và 15.813 cây xanh bị đổ gãy; 45 tấn lương thực của người dân bị ướt nước, ẩm ướt.

Đối với nuôi trồng thủy sản bước đầu ước thiệt hại khoảng 4.000 tấn; ngoài ra có 4 tàu ở xã Cẩm Trung bị chìm và nhiều tàu, thuyền neo đậu các vùng sông thuộc các xã, phường: Đan Hài, Lộc Hà, Thiên Cầm, Hải Ninh... do sóng to, gió lớn nên bị va đập, trôi dạt.

Tại xã Lộc Hà địa phương vùng ven biển thiệt hại nặng nề do cơn bão gây ra, theo thống kê sơ bộ có hàng chục ngôi nhà các xã Thịnh Lộc, Thạch Kim cũ và các công trình khu vực biển Xuân Hải bị tốc mái. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị hư hại, hệ thống cây xanh trong vùng đỗ, gãy.

Ông Trần Hữu Thuần, Bí thư xã Lộc Hà cho biết, trước trong và sau bão, xã đã huy động lực lượng đến từng gia đình vận động người dân đi tránh trú bão. Sáng nay, xã tổ chức các lực lượng cùng nhân dân khắc phục, lợp lại nhà cho người dân bị tốc mái, dọn vệ sinh từng khu vực, sớm ổn định tình hình.

Bão số 5 với sức gió mạnh và giật trên cấp 13 nên đã làm 240 cột điện trung thế, hạ thế bị đổ gãy; dây điện bị đứt 20.000m, ở 64 xã, phường bị mất điện trên diện rộng đang được khắc phục cấp lại điện.

Đối với các công trình thủy lợi có 200 bờ biển ngoài đê sạt lở, 50m kè bờ sông, 1 cống bị hỏng máy đóng mở. Mưa lớn làm 3.735 m3 đất taluy dương bị sạt lở; 4 cầu và 2 cống giao thông bị hư hỏng nặng.

Trong sáng nay 26/8, tại Hà Tĩnh bão đã tan, lượng mưa giảm, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động toàn hệ thống chính trị về các địa phương giúp nhân dân khắc phục thiệt hại. Lực lượng quân sự, biên phòng. công an tỉnh với hơn 3.200 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống địa bàn giúp nhân dân phòng chống và khắc phục bão số 5. Gần 7.000 người là lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Trước đó, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh huy động 100 đoàn viên, thanh niên cùng với xã Đan Hài giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa và triển khai 69/69 đội hình tình nguyện tại các xã, phường với hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão như cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, trường học; hỗ trợ thu hoạch lúa non, hoa màu, hỗ trợ neo đậu tàu thuyền, đắp đê chắn sóng, hỗ trợ bảo vệ thủy hải sản, lồng bè của người dân...

Hiện nay, gió đã giảm và lượng mưa nhỏ, các địa phương đơn vị huy động lực lượng tại chỗ, cùng nhân dân từng bước khắc phục hậu quả cơn bão./.

