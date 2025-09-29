Cơ bản cấp điện trở lại cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Trận giông lốc xảy ra vào trưa 29/9 tại Hưng Yên đã gây thiệt hại cho ngành điện ước tính khoảng 8 tỷ đồng. Hiện Công ty Điện lực Hưng Yên đang huy động lực lượng, phương tiện, tập trung khắc phục sự cố về điện, sớm cấp điện ổn định trở lại cho người dân.

Ông Trương Công Diệm, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên thông tin, giông lốc xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 29/9 đã ảnh hưởng nặng nề đến 4 đường dây 110kV, 40 đường dây trung áp, 25 cột điện trung và hạ thế bị gãy đổ, hư hỏng một số khoảng dây dẫn. Sự cố đã gây mất điện cho khoảng 95.000 khách hàng sử dụng điện, chủ yếu tại khu vực các xã thuộc huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Quỳnh Phụ (cũ).

Ghi nhận của PV TTXVN, đến 16 giờ chiều 29/9, Công ty Điện lực Hưng Yên đã huy động 200 công nhân lao động và nhiều phương tiện, sẵn sàng vật tư để kịp thời khắc phục sự cố và cấp điện trở lại tới khách hàng sử dụng điện.

Dự kiến đến 18 giờ ngày 29/9 Công ty sẽ cơ bản khắc phục sự cố tại 4 đường dây 110kV, cung cấp điện sinh hoạt trở lại cho người dân.

Về các trạm bơm chống úng, đặc biệt các trạm bơm chống úng đầu mối, công suất lớn, hiện đang cấp điện và vận hành bơm bình thường.

Ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) - địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do giông lốc cho biết, trận giông lốc trên địa bàn xã Thái Thụy đã khiến 2 người chết và 9 người bị thương; trong đó có 3 người hiện đang cấp cứu, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng tham gia dọn dẹp, giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại; trong đó hỗ trợ 10 triệu đồng đối với thân nhân gia đình có người tử vong và 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp bị thương.

Hai người bị tử vong là bà P.T S (sinh năm 1962, trú tại thôn An Lệnh) và ông N.V.L (sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố Mai Diêm). Cả hai trường hợp đều tử vong do lốc xoáy ập đến khi đang ở trong nhà.

Điện lực Thanh Hóa xử lý nhanh sự cố, khôi phục điện sớm

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh, gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu cũng như hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương. Riêng ngành điện, mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề, làm gián đoạn cung cấp cấp điện trên diện rộng.

Theo thống kê ban đầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa, mưa bão đã làm 6/45 trạm biến áp 110 kV và 13/72 đường dây 110 kV bị sự cố; lưới trung áp ghi nhận 155/264 lộ bị ảnh hưởng.

Hơn 6.500 trạm biến áp phụ tải mất điện (chiếm 66,31%), ảnh hưởng tới 768.731 khách hàng, tương đương 64,36% tổng số khách hàng toàn tỉnh.

Đặc biệt trên địa bàn xã Hoằng Phú và xã Hoằng Giang, bão số 10 đã làm đổ gãy 28 cột, hư hỏng 2 máy biến áp, đứt hơn 500m dây dẫn cùng nhiều thiết bị điện.

Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã yêu cầu Đội quản lý điện lực khu vực Hoằng Hóa tập trung xử lý nhanh các điểm sự cố, đảm bảo vừa khôi phục điện sớm, vừa giữ vững nguyên tắc an toàn.

Ngay sau khi thời tiết cho phép, lực lượng công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý từng điểm sự cố. Các tổ công tác được giao nhiệm vụ và mốc thời gian cụ thể, đồng thời phải báo cáo tiến độ thường xuyên về Ban chỉ huy.

Cũng trong ngày 29/9, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Phan Tử Lượng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra tại Thanh Hóa.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Phan Tử Lượng yêu cầu đặt an toàn con người lên hàng đầu, tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành và các quy định an toàn điện khi xử lý sự cố trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Đồng thời chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa khẩn trương kích hoạt cơ chế huy động nhân lực, thiết bị; trong trường hợp lực lượng tại chỗ không đáp ứng, phải chủ động đề nghị chi viện liên tỉnh để rút ngắn thời gian khôi phục điện.

Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Lượng động viên tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kiên cường vượt khó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành điện cũng phải là lực lượng tiên phong, có mặt sớm nhất để bảo đảm nguồn điện cho Nhân dân, góp phần ổn định xã hội sau thiên tai…/.

Thanh Hóa: Chung sức cùng người dân khắc phục hậu quả bão số 10 Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực cứu nạn, sửa chữa và bảo vệ người dân, trường học bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống.