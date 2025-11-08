EU siết thị thực với công dân Nga, cân nhắc huấn luyện quân sự tại Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/11 đã siết chặt quy định cấp thị thực Schengen cho công dân Nga, đồng thời lên kế hoạch triển khai lực lượng huấn luyện quân sự tại Ukraine sau khi chấm dứt xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, thông báo của Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ: “Từ nay trở đi, công dân Nga sẽ không còn được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần vào khối Schengen. Người mang quốc tịch Nga sẽ phải nộp đơn xin thị thực mới cho mỗi lần đến EU, cho phép chính quyền kiểm soát và xem xét kỹ lưỡng hơn từng hồ sơ nhằm giảm thiểu các rủi ro an ninh tiềm ẩn.”

Ủy viên EU phụ trách các vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết tất cả các hồ sơ xin thị thực của công dân Nga “sẽ phải tuân thủ các thủ tục xác minh tăng cường và chịu sự giám sát nghiêm ngặt hơn.”

Cũng trong ngày 7/11, Tướng Sean Clancy, Chủ tịch Ủy ban quân sự EU, cho biết khối này đang xem xét khả năng triển khai các chuyên gia huấn luyện quân sự tới Ukraine sau khi chấm dứt xung đột, như một phần trong gói bảo đảm an ninh phương Tây dành cho Kiev.

Theo ông Clancy, việc di chuyển một phần Phái bộ Hỗ trợ quân sự EU tại Ukraine (EUMAM Ukraine) vào trong lãnh thổ Ukraine sẽ là “phương án tối ưu” để củng cố năng lực quốc phòng của Kiev, đồng thời bảo đảm an ninh lâu dài cho châu Âu.

Kể từ khi thành lập năm 2022, EUMAM Ukraine đã huấn luyện hơn 80.000 binh sĩ Ukraine tại các trung tâm bên ngoài nước này.

Ông nhấn mạnh: “Châu Âu hoàn toàn có thể cung cấp năng lực huấn luyện ở cấp độ cao và sẽ là tối ưu nếu một phần hoạt động đó được thực hiện tại Ukraine.”

Mặc dù vậy, Tướng Clancy cũng lưu ý rằng quy mô và phạm vi hiện diện của EU tại Ukraine sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của chính quyền Kiev và điều kiện thực tế sau xung đột.

Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ ‘Lộ trình Sẵn sàng quốc phòng’ mà Ủy ban châu Âu đang triển khai, với mục tiêu giúp khối “đủ sức răn đe và đối phó với mọi hành động gây hấn trước năm 2030.”

Tướng Clancy nhấn mạnh rằng dù EU hướng đến mức độ tự chủ quốc phòng cao hơn, Mỹ vẫn sẽ là đối tác an ninh không thể thay thế, bởi phần lớn các hệ thống vũ khí chủ lực của châu Âu - như tên lửa Patriot hay máy bay chiến đấu F-35 - đều được nhập từ Washington và sẽ còn sử dụng trong nhiều thập kỷ tới.

Ông nêu rõ: “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục là lực lượng đảm nhận sức mạnh cứng để bảo vệ châu Âu. Tuy nhiên, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ được tái cân bằng, với việc các nước châu Âu trở nên tự chủ hơn về năng lực phòng vệ.”

Tháng Chín vừa qua, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cũng từng khẳng định nhiều quốc gia thành viên “đã thể hiện sự ủng hộ rộng rãi” với ý tưởng đưa lực lượng huấn luyện EU vào Ukraine, song quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào điều kiện ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình trong tương lai, cũng như cần có sự đồng thuận của toàn bộ 27 nước thành viên./.

