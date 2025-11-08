Thế giới

Châu Âu

Nga tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ cả trên không, trên bộ và trên biển, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal, tấn công các mục tiêu trúng tất cả các mục tiêu.

Lan Phương
Máy bay không người lái của Nga tấn công một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. (Nguồn: Reuters)
Máy bay không người lái của Nga tấn công một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/11, Nga thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng khí đốt-năng lượng của Ukraine.

Đây được coi là hành động đáp trả các cuộc tấn công mà Nga cho rằng Ukraine đã thực hiện trước đó nhằm vào các mục tiêu dân sự của Moskva.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ cả trên không, trên bộ và trên biển, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal và máy bay chiến đấu không người lái.

Bộ này cũng khẳng định tất cả các mục tiêu đều đã bị bắn trúng.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 2 quả bom dẫn đường trên không và 178 máy bay không người lái chỉ trong một ngày qua.

Về phía Ukraine, quân đội nước này cho biết lực lượng Nga đã phóng 45 tên lửa và 458 máy bay không người lái trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Các hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 406 máy bay không người lái và 9 quả tên lửa trong số này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga-Ukraine #tấn công hạ tầng #vũ khí tầm xa #hạ tầng năng lượng #tên lửa siêu thanh Kinzhal
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ukraine hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa

Ukraine hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ duy trì khả năng cung cấp vũ khí tầm xa, đồng thời thúc giục các nước châu Âu tăng sức ép với Nga trong nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột.