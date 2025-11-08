Nga tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng Ukraine

Ngày 8/11, Nga thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng khí đốt-năng lượng của Ukraine.

Đây được coi là hành động đáp trả các cuộc tấn công mà Nga cho rằng Ukraine đã thực hiện trước đó nhằm vào các mục tiêu dân sự của Moskva.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ cả trên không, trên bộ và trên biển, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal và máy bay chiến đấu không người lái.

Bộ này cũng khẳng định tất cả các mục tiêu đều đã bị bắn trúng.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 2 quả bom dẫn đường trên không và 178 máy bay không người lái chỉ trong một ngày qua.

Về phía Ukraine, quân đội nước này cho biết lực lượng Nga đã phóng 45 tên lửa và 458 máy bay không người lái trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Các hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 406 máy bay không người lái và 9 quả tên lửa trong số này./.

